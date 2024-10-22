65 новых предприятий планируют открыть в Казахстане

Премьер-министры Казахстана Олжас Бектенов и Узбекистана Абдулла Арипов приняли участие в IV Межрегиональном форуме "Узбекистан – Казахстан", который проходит в Самарканде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу главы правительства РК.

Рассмотрен ход реализации договорённостей, достигнутых президентами двух стран, по увеличению двустороннего товарооборота. Обсуждены вопросы промышленной кооперации, взаимодействия в водной, энергетической и транзитно-транспортной сферах, газовой отрасли.

Узбекистан является основным торговым партнёром Казахстана в Центрально-Азиатском регионе. По итогам восьми месяцев объём взаимной торговли составил 2,5 миллиарда долларов. Олжас Бектенов отметил необходимость расширения мер, направленных на развитие торгово-экономического сотрудничества и создание благоприятных условий для взаимных инвестиций.

"У Казахстана и Узбекистана широкие перспективы для совместной работы по всем направлениям. Этому, в первую очередь, способствует доверительный политический диалог между главами государств Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым и Шавкатом Миромоновичем Мирзиёевым. Значительный вклад окажут инвестиционные соглашения и коммерческие контракты на 7 миллиардов долларов, подписанные в рамках бизнес-форума в Астане. Убеждён, что сегодняшняя встреча послужит началом реализации новых прорывных проектов и внесёт огромный вклад в обеспечение устойчивого экономического развития всего центрально-азиатского региона", — подчеркнул Олжас Бектенов.

Большой экспортный потенциал имеется в нефтехимической, металлургической, автомобильной, индустриальной, пищевой, химической и фармацевтической отраслях. Казахстан готов нарастить экспортные поставки в Узбекистан на сумму свыше 550 миллионов долларов по 40 видам казахстанских товаров высокого передела.

Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов отметил, что приоритетным направлением отношений между странами на сегодня является развитие межрегионального сотрудничества.

"За последние 7 лет взаимный товарооборот между Узбекистаном и Казахстаном вырос почти в 2,5 раза, достигнув в прошлом году 4,4 миллиарда долларов. Сегодня в Узбекистане действует более тысячи предприятий с участием казахстанского капитала. Приграничные регионы установили прямые и тесные связи друг с другом – Республика Каракалпакстан с Мангистауской областью, Ташкентская с Туркестанской, Навоийская с Кызылординской. Наши другие регионы также последовательно укрепляют связи, развивают торговые отношения и промышленную кооперацию. При этом есть большой потенциал, который ещё не реализован", — отметил Абдулла Арипов.

Отдельное внимание в ходе форума уделено развитию промышленной кооперации, предусматривающей реализацию 74 совместных проектов с объемом инвестиций 3,4 миллиарда долларов и созданием 14,6 тысячи рабочих мест. Из них 65 предприятий планируется открыть на территории РК, что обеспечит 13,6 тысячи новых рабочих мест в стране.

В Казахстане на сегодня реализовано 9 совместных проектов, еще 3 — в Узбекистане. Это позволило создать в общей сложности 4,8 тысячи рабочих мест. Среди примеров казахско-узбекской промышленной кооперации — мелкоузловое производство автомобилей Chevrolet Onix в Костанае, завод по выпуску бытовой техники в Сарани, швейные и прядильно-ткацкие фабрики в Шымкенте и Туркестанской области, производство автоклавного газобетона в Ангрене. Новый импульс совместной работе правительств придаст создание Международного центра промышленной кооперации "Центральная Азия", где будут внедрены услуги по принципу "одного окна", а также предусмотрены налоговые, таможенные льготы и другие преференции для предпринимателей.

Кроме того, обсуждены вопросы развития транспортно-логистического потенциала. Через территорию Казахстана транзитом проходит более 50% товарооборота Узбекистана. Налажено 18 маршрутов пассажирских перевозок различными видами транспорта, что открывает новые возможности для дальнейшего углубления связей.

В рамках IV Форума межрегионального сотрудничества "Казахстан - Узбекистан", бизнес-форума было подписано 76 документов на сумму более 352 миллионов долларов. Среди них План практических действий по ускорению реализации договорённостей, достигнутых на высшем уровне. Документ предусматривает реализацию совместных проектов в энергетике, горнодобывающей промышленности, геологии. Также подписаны соглашения о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурно-гуманитарной сферах между регионами РК и РУ.

Форум стал платформой для активного обсуждения текущих вызовов и перспектив сотрудничества. На его полях руководители министерств, акиматов приграничных регионов и порядка 200 представителей бизнес-кругов двух стран обсудили вопросы межрегионального сотрудничества, развития взаимной торговли и создания совместных предприятий. В формате "B2B" рассмотрены механизмы углубления взаимодействия в таких перспективных направлениях экономики, как металлургия, строительная индустрия, машиностроение, химическая промышленность, сельское хозяйство, пищевая отрасль, IT и туризм.