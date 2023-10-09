65 нелегальных плантаций конопли выявили в Улытау, Кызылординской и Туркестанской областях

Представитель МВД РК Шугыла Турлыбек на брифинге в ведомстве сообщила, что с помощью спутников полицейские выявили места возможного культивирования конопли, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Как рассказала представитель МВД Шугыла Турлыбек, ежегодно с июня по октябрь в период роста и созревания дикорастущей конопли МВД проводится республиканское оперативно-профилактическое мероприятия "Карасора". С 1 июня при проведении этой операции выявлено 820 наркопреступлений. Пресечена деятельность шести организованных преступных групп, к уголовной ответственности привлечены их лидеры и 54 участника.

По её данным, из незаконного оборота изъято 32 тонны наркотиков, в том числе около 5,3 тонн марихуаны, почти 476 килограммов гашиша, более 241 килограммов синтетики и более 62 килограммов героина.