  • 10 Октября, 12:30
  • BAIGENEWS

65 нелегальных плантаций конопли выявили в Улытау, Кызылординской и Туркестанской областях

Вчера, 12:01
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Polisia.kz Вчера, 12:01
Вчера, 12:01
442
Фото: Polisia.kz

Представитель МВД РК Шугыла Турлыбек на брифинге в ведомстве сообщила, что с помощью спутников полицейские выявили места возможного культивирования конопли, передаёт корреспондент BaigeNews.kz

Как рассказала представитель МВД Шугыла Турлыбек, ежегодно с июня по октябрь в период роста и созревания дикорастущей конопли МВД проводится республиканское оперативно-профилактическое мероприятия "Карасора". С 1 июня при проведении этой операции выявлено 820 наркопреступлений. Пресечена деятельность шести организованных преступных групп, к уголовной ответственности привлечены их лидеры и 54 участника.

По её данным, из незаконного оборота изъято 32 тонны наркотиков, в том числе около 5,3 тонн марихуаны, почти 476 килограммов гашиша, более 241 килограммов синтетики и более 62 килограммов героина.

"Обнаружено и ликвидировано 65 плантаций культивируемой конопли в Кызылординской, Туркестанской областях и области Улытау. Их общая площадь превышала 10 гектаров. При этом изъято и уничтожено свыше 70 тысячи кустов конопли весом более 20 тонн… Для обнаружения наркопосевов осуществлялось дистанционное зондирование поверхности земли космическими спутниками АО "Қазақстан Ғарыш сапары"", в результате чего в полицию были переданы 60 географических координат возможных наркоплантации. В настоящее время по ним проводится проверка", -  сообщила Шугыла Турлыбек.

Самое читаемое

Наверх