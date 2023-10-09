65 нелегальных плантаций конопли выявили в 3 областях Казахстана
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Представитель МВД РК Шугыла Турлыбек на брифинге в ведомстве сообщила, что с помощью спутников полицейские выявили места возможного культивирования конопли, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
Как рассказала представитель МВД Шугыла Турлыбек, ежегодно с июня по октябрь в период роста и созревания дикорастущей конопли МВД проводится республиканское оперативно-профилактическое мероприятия "Карасора". С 1 июня при проведении этой операции выявлено 820 наркопреступлений. Пресечена деятельность шести организованных преступных групп, к уголовной ответственности привлечены их лидеры и 54 участника.
По её данным, из незаконного оборота изъято 32 тонны наркотиков, в том числе около 5,3 тонн марихуаны, почти 476 килограммов гашиша, более 241 килограммов синтетики и более 62 килограммов героина.
"Обнаружено и ликвидировано 65 плантаций культивируемой конопли в Кызылординской, Туркестанской областях и области Улытау. Их общая площадь превышала 10 гектаров. При этом изъято и уничтожено свыше 70 тысячи кустов конопли весом более 20 тонн… Для обнаружения наркопосевов осуществлялось дистанционное зондирование поверхности земли космическими спутниками АО "Қазақстан Ғарыш сапары"", в результате чего в полицию были переданы 60 географических координат возможных наркоплантации. В настоящее время по ним проводится проверка", - сообщила Шугыла Турлыбек.
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