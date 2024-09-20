6,5 млн пачек контрабандных сигарет пытались ввезти в Казахстан
Сегодня, 18:59
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 18:59Сегодня, 18:59
129Фото: АФМ
Партию контрабандных сигарет, ввезённых с территории Туркменистана в обход зоны таможенного контроля, выявили сотрудники Агентства по финансовому мониторингу в Мангистауской области, передаёт BaigeNews.kz.
В кузове задержанной машины вместо товаров, заявленных в накладных, находились сигареты.
Таможенная стоимость изъятых сигарет составила почти 1,5 миллиарда тенге, неуплаченные таможенные платежи и налоги - 1,8 миллиарда тенге.
По факту экономической контрабанды начато досудебное расследование.
Самое читаемое