  • 20 Сентября, 20:11
  • BAIGENEWS

6,5 млн пачек контрабандных сигарет пытались ввезти в Казахстан

Сегодня, 18:59
АВТОР
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АФМ Сегодня, 18:59
Сегодня, 18:59
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Фото: АФМ

Партию контрабандных сигарет, ввезённых с территории Туркменистана в обход зоны таможенного контроля, выявили сотрудники Агентства по финансовому мониторингу в Мангистауской области, передаёт BaigeNews.kz.

В кузове задержанной машины вместо товаров, заявленных в накладных, находились сигареты.

Таможенная стоимость изъятых сигарет составила почти 1,5 миллиарда тенге, неуплаченные таможенные платежи и налоги - 1,8 миллиарда тенге.

По факту экономической контрабанды начато досудебное расследование.

 

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