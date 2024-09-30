65 миллионов тенге заработал "Актобе" за победу в Кубке Казахстана

Финалисты Кубка Казахстана по футболу 2024 года разделили призовой фонд в размере 110 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Qazaqstan Football League.

В минувшее воскресенье на Центральном стадионе Алматы в финальном матче "Актобе" со счетом 2:1 одержал победу над "Атырау".

Отметим, что ранее "Актобе" выигрывал данный трофей лишь в 2008 году. На пути к финалу они обыграли такие клубы, как "Жетысу", "Ордабасы" и "Елимай".

Помимо трофея подопечные Игоря Леонова выиграли 65 миллионов тенге, а клуб "Атырау" получил 45 миллионов тенге.

Победа позволит клубу "Актобе" принять участие в OLIMPBET QFL Суперкубке Казахстана 2025 года и в квалификационной стадии еврокубков в следующем сезоне.