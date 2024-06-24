65 человек оштрафовали за незаконное привлечение иностранной рабочей силы в Алматы
Сегодня, 20:28
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Сегодня, 20:28Сегодня, 20:28
88Фото: polisia.kz
65 человек оштрафовали в Алматы за то, что они брали на работу иностранцев в нарушение закона, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
В городе проводится третий этап оперативно-профилактического мероприятия “Правопорядок”, локальные рейды по выявлению мигрантов и пресечению каналов организации незаконной миграции.
Как сообщил начальник Управления миграционной службы ДП Алматы Асхат Бутунчинов, в ходе рейда на одном из объектов выявили 51 иностранца, находящегося в Казахстане с грубым нарушением действующего законодательства. У них отсутствовали документы, удостоверяющие личность.
Иностранцев водворили в приёмник-распределитель ДП. К административной ответственности привлечён руководитель объекта.
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