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65 человек оштрафовали за незаконное привлечение иностранной рабочей силы в Алматы

Сегодня, 20:28
АВТОР
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polisia.kz Сегодня, 20:28
Сегодня, 20:28
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Фото: polisia.kz

65 человек оштрафовали в Алматы за то, что они брали на работу иностранцев в нарушение закона, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В городе проводится третий этап оперативно-профилактического мероприятия “Правопорядок”, локальные рейды по выявлению мигрантов и пресечению каналов организации незаконной миграции.

Как сообщил начальник Управления миграционной службы ДП Алматы Асхат Бутунчинов, в ходе рейда на одном из объектов выявили 51 иностранца, находящегося в Казахстане с грубым нарушением действующего законодательства. У них отсутствовали документы, удостоверяющие личность.

Иностранцев водворили в приёмник-распределитель ДП. К административной ответственности привлечён руководитель объекта.

 

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