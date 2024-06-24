65 человек оштрафовали за незаконное привлечение иностранной рабочей силы в Алматы

65 человек оштрафовали в Алматы за то, что они брали на работу иностранцев в нарушение закона, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В городе проводится третий этап оперативно-профилактического мероприятия “Правопорядок”, локальные рейды по выявлению мигрантов и пресечению каналов организации незаконной миграции.

Как сообщил начальник Управления миграционной службы ДП Алматы Асхат Бутунчинов, в ходе рейда на одном из объектов выявили 51 иностранца, находящегося в Казахстане с грубым нарушением действующего законодательства. У них отсутствовали документы, удостоверяющие личность.

Иностранцев водворили в приёмник-распределитель ДП. К административной ответственности привлечён руководитель объекта.