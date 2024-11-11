65 банд скотокрадов задержали в Казахстане

Сотрудниками криминальной полиции области Абай задержана преступная группа из четырех скотокрадов, совершавшая кражи лошадей, пасущихся в степях региона, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

На сегодня полиции удалось доказать причастность группы к хищению более 50 лошадей, принадлежащих местным жителям. Как установлено, один из задержанных являлся главой крестьянского хозяйства и занимался разведением сельскохозяйственных животных. Подозреваемые после краж загоняли скот в стан, расположенный в степи, где забивали его для продажи. Живые головы перевозили на грузовой автомашине КамАЗ в южные регионы страны, а мясную продукцию – на рынки области для реализации. В отношении всех задержанных лиц избрана мера пресечения в виде “содержания под стражей”.

"Скотоводство является одним из наиболее значимых видов деятельности для сельского населения. Кражи, особенно скота, являются наиболее болезненным для сельчан видом преступлений. Поэтому борьба с ними – одно из важных направлений в деятельности МВД. В результате принимаемых мер полиции удалось добиться снижения преступлений указанной категории за последние пять лет на 64%. С начала года задержано 419 скотокрадов, пресечена деятельность 65 преступных групп. Возвращено законным владельцам почти 3,5 тысячи голов похищенного скота. Напоминаем, за скотокрадство предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 12 лет с конфискацией имущества", – сообщил начальник департамента криминальной полиции МВД Канат Нурмагамбетов.

Владельцам скота важно применять меры для защиты его от преступных посягательств:укреплять свои хозяйственные подворья и не оставлять скот без присмотра путем заключения трехсторонних договоров (владелец – акимат – пастух); использовать современные методы контроля за племенным скотом посредством установки GPS-трекеров; постоянно проводить учет поголовья скота, применять чипирование, биркование и таврение, что в дальнейшем поможет искать похищенный или утерянный скот, а также разрешать возможные споры среди табунщиков.