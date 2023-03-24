Фото: КНБ РК / иллюстративное фото

642 сайгачьих рога пытались продать в Уральске, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".



Указывается, что сотрудники департамента КНБ и инспекторы "Охотзоопрома" получили информацию о готовящейся в Уральске сделке по продаже сайгачьих рогов. На парковке жилого дома они обыскали автомобиль Chevrolet Captiva — в салоне и багажнике обнаружены пять мешков с рогами. Всего их было 642 штуки.

Назначена экспертиза, возбуждено уголовное дело по статье 339 УК РК "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещёнными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами".