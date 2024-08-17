64 затопленных дома снесут в Кокшетау: что построят на их месте?

Первым в Акмолинской области на пути природной стихии этой весной оказался город Кокшетау. Девять десятков домов оказались затоплены, 64 из них комиссия признала непригодными для дальнейшего проживания. Их решено снести, и какой-то процент от этой работы на сегодня уже выполнен. Однако в некоторых пустующих хибарах, по словам обеспокоенных горожан, обосновались лица без определённого места жительства. Когда их окончательно снесут и что появится на их месте, интересуются люди. Ответы на эти вопросы узнавал корреспондент BaigeNews.kz.

В каких микрорайонах снесут дома

Акмолинская область – один из регионов, на которую пришёлся мощный удар весенней стихии. Первым на очереди здесь оказался областной центр – Кокшетау, из берегов вышла местная речка Кылшакты. В городе, равно, как и пяти районах, пришлось объявить режим ЧС. Природная стихия привела к подтоплению в областном центре 89 домов, 564 из них признаны непригодными для дальнейшего проживания и подлежащими сносу. Все они расположены в зоне той самой реки, – это территория, прилегающая ко Дворцу культуры "Достар", рынку "Жибек Жолы" (в народе "собачий хутор") – в общей сложности это сорок домов. А также 24 жилища в районе автостанции и микрорайоне Привокзальный – улицы Вернадского, Джандильдинова и другие.



Стоит отметить, земля под сносимым ветхим жильём переходит в государственный фонд, поэтому дальнейшая её судьба – уже забота местных исполнительных органов.

Почти все подтопленные, непригодные для проживания дома в настоящее время пустуют: хозяева перебрались в новые, специально выкупленные для них акиматов квартиры.

Сносом занимается подрядная компания "Мейiр". По данным пресс-службы областного акимата, на сегодня в работах задействованы фронтальный погрузчик и два самосвала. При этом людям дали время разобрать, если есть желание, свои постройки и вывезти стройматериал.

Между тем, горожане обеспокоенно интересуются: когда же, наконец, снесут все хибары и благоустроят эти территории? Ведь, по их словам, в некоторых домах уже разместились лица без определённого места жительства, как правило, это люди с асоциальным поведением. Также там частенько бродят бездомные собаки. Всё это создаёт угрозу безопасности здоровью и нарушает спокойствие жителей окрестностей.

Итак, улица Вернадского, нашумевший "проклятый квадрат", опустевший после 28 марта. Напомним, и бывшее здание общественной бани, где ютились несколько семей, в том числе многодетные и пенсионеры, и несколько частных хибарок вокруг снесли 25 апреля в прямом эфире во время торжественной церемонии вручения ключей первым новосёлам. Едва сдерживая слёзы, бывшие жильцы улицы Вернадского, смотрели, как мощная техника врезается в старые, отсыревшие стены. Сегодня все они переехали в квартиры, которые выбрали сами, – как в новостройках, так и на "вторичке". Здесь планируется возвести несколько многоэтажных домов. Один из них, на месте бывшей бани, строится полным ходом.

"Не до интервью"

Недалеко от Вернадского, сразу за автовокзалом, находится улица Джандильдинова. Здесь все дома по чётной стороне попадают на водоохранную полосу, то есть они расположены ближе 70 метров от реки Кылшакты. Сегодня улица пустынна: все её обитатели теперь живут по новым адресам, в квартирах. В свободное время они приезжают и разбирают свои строения. Именно этим сейчас занимается Жумабай Садвакасов. Прямо за его бывшим домом располагается отстойник вся грязь, все нечистоты с речки. Этой весной всё это вместе с талой водой хлынуло в дом.

На вопросы журналиста мужчина отвечать не пожелал: некогда.

"Я интервью не даю", – отмахнулся Жумабай Есмагзамович.

Интервью он охотно давал сразу после потопа, когда была нужна помощь журналистов и властей. Сейчас, понятное дело, не до пустопорожних бесед…





На месте улицы Джандильдинова ни частные, ни многоэтажные дома строить не будут. Это абсолютно точно – ранее аким области Марат Ахметжанов подчеркнул: на строительство в прибрежной зоне наложат категорический запрет. Эту территорию планируется благоустроить под рекреационную зону – отдыха и досуга.

Маленькая улочка Байдалы би. Здесь немного домов, причём большинство давно пустуют. Их хозяева не дождались, когда хибарки, наконец, снесут и выдадут им взамен новые квартиры, и съехали. До весеннего паводка жилыми оставались всего буквально пять-шесть, сегодня же – всего одна. Байдалы би, 6 – об этом семье мы писали. 28 марта вода поднялась до уровня выше колена буквально за десять минут, троих детей паникующим хозяевам пришлось выносить на руках.

Мы очень удивились, увидев перед домом автомобиль. Оказалось, Сембаевы делают в новенькой трёхкомнатной квартире в микрорайоне "Сарыарка" ремонт – переезд семья запланировала на следующую неделю.

"Нам разрешили разобрать дом, если нужно. Но куда этот хлам… Только гараж муж разберёт", – сообщила хозяйка.

После мощнейшего потопа стены продолжают сыпаться и оседать. В комнатах стоит жуткий, невыветриваемый запах сырости. Полы в зале, прихожей и на кухне враз опустились.





Строительство домов исключено

Нургуль благодарит и акима, и журналистов: дальше здесь жить было бы опасно для здоровья.

"Но вот если бы не решили власти нашу проблему кардинально, куда бы мы делись? Пришлось бы остаться. Низкий поклон за человечность. Как говорится, не было счастья, да несчастье помогло", – говорит женщина.

Какие планы касательно территории, которая освободится после сноса? В акимате города Кокшетау ответили, что пока точной информации нет. Так или иначе, сегодня это район активной застройки. Можем предполагать, что здесь, скорее всего, построят многоэтажные дома, предусмотрев "правильный" фундамент.

"Район элеватора". Этой весной подтопило и несколько частных строений прямо за Дворцом культуры "Достар". Почти все их, как видим, уже снесли.



На днях здесь побывал аким Акмолинской области Марат Ахметжанов. Он подчеркнул, что жилищное строительство на месте снесённых домов в паводкоопасных локациях исключено.

"Здесь, например, расположена средняя школа № 8, у неё есть своя инфраструктура, но её мало. Поэтому, думаю, будет правильно разбить здесь парковую зону, предусмотреть что-нибудь спортивное. Вполне возможно, нормальное, современное футбольное поле, ещё какие-то спортивные объекты. Пригласим архитектора, надо разумно подойти к вопросу. В общем, будем думать, исходя в первую очередь из интересов школы", – прокомментировал глава региона.

Кылшакты, наконец, почистят

Итак, Кокшетау стал первым на пути паводка в Акмолинской области и в его эпицентре. Недооценённой оказалась местная речка Кылшакты. Её, к слову, как выясняется, до сих пор капитально-то и не чистили, поэтому состояние на сегодня удручающее.

В этом году очистку планируется сделать за счёт частных инвестиций, их сумма составила 403 миллиона тенге. Работы проводит местная компания, для этого проведены научно-изыскательные работы на опасном участке реки. Далее – непосредственно очистка дна водоёма на расстоянии от моста по улице Габдуллина, далее мост по ул. Сулейменова, мост по ул. Абая – до района "КокшетауГазМонтаж". Это порядка четырёх километров. По мнению специалистов, такие меры позволят улучшить гидрологический режим и повысить водность Кылшакты. За очистку дна подрядчик принялся 5 августа.



Тем не менее, для капитального решения проблемы загрязнённости Кылшакты необходим глобальный научный подход.

"Мы уже проговорили с Комитетом водных ресурсов, у них есть Национальный институт исследований водного хозяйства в Таразе. Они предоставили ценовое предложение, сейчас рассматриваем вопрос уже заключения с ними договора по научно-исследовательской работе", – сообщил руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования Акмолинской области Джанет Микишев.

Проект включает в себя несколько этапов – кроме собственно очистки, выпрямление русел, вывоз ила. Его, к слову, очень много, и вывозят на полигон твёрдых бытовых отходов.

"До конца ноября подрядчик обязуется завершить работы все работы в черте города, и это первый этап проекта. То есть первым делом мы принимаем противопаводковые меры, чтобы обезопасить Кокшетау от повторения ситуации, что произошла весной. Но в целом стоит задача завершить весь цикл. Дальше пойдём по плотине, чтобы река была протекаемая, полноценная", – заключил аким области Марат Ахметжанов.

Фото и видео Асель Турар