64 новых случая COVID-19 выявили в Казахстане

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За последние сутки в Казахстане зафиксировали 64 новых случая коронавирусной инфекции. В больницах сейчас находятся 173 человека, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на данные Минздрава.

По информации врачей, на 6 апреля лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 1 854 человека (–1 681+ и 173 КВИ-), из них в стационарах находятся 173 пациентов, на амбулаторном лечении — 1 681 пациент.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжёлом состоянии находятся пять пациентов.

Накануне в стране COVID-19 лабораторно подтвердился у 73 человек.