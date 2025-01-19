На водоканале Баксай в Атырауской области продолжаются мероприятия по спасению молоди рыбы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза РК.

"Согласно оперативным данным на 17 января, количество спасённой молоди составило 6,4 млн штук. В спасательной операции задействовано 45 человек, восемь единиц техники. Спасённую молодь рыбы транспортируют в реку Жайык в живом виде. Виды спасённой молоди рыб – карась и карп со средней навеской 5-6 граммов. Ситуация взята на особый контроль", – сообщает ведомство.

Фото: МСХ РК

Ранее Минсельхоз сообщал, что одновременно ведётся работа по сбору снулой молоди, однако масштабы замора рыбы не приводит.

О скоплении молоди рыбы на водоканале Баксай в районе населённого пункта Х. Ерғалиев Махамбетского района стало известно из соцсетей. Экологический активист Аслан Омаров снял видео, как в водоёме подо льдом собралось можество мелкой и средней рыбы, также она лежит вдоль берега.

14 января на место выехала группа из сотрудников Комитета рыбного хозяйства МСХ, департамента экологии, управления природных ресурсов и природопользования, Научно-производственного центра рыбного хозяйства и ветеринарной службы.