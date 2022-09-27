63 тысячи казахстанцев впервые получили соцвыплаты из-за потери работы с начала года

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С начала года социальные выплаты на случай потери работы из Государственного фонда социального страхования получили 71,4 тысячи человек, при этом 63,7 тысячи казахстанцам выплата была назначена впервые именно в этом году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения РК.

По данным ведомтсва, в соответствии с действующим законодательством, уволенные работники получают социальные выплаты по потере работы от одного до шести месяцев, в зависимости от стажа участия в системе обязательного социального страхования и дохода за последние 24 месяца. Выплата осуществляется за счёт средств ГФСС в размере до 40 процентов от потерянного дохода.

Для назначения выплаты уволенному работнику необходимо:

авторизоваться на портале eGov.kz;

в разделе "Трудоустройство и занятость" выбрать услугу "Регистрация лиц, ищущих работу";

заказать услугу онлайн, заполнив все поля, и отправить заявку, подписав ее ЭЦП;

в течение одного дня центр занятости населения по месту жительства заявителя предложит вакансии;

если работа не найдена, в течение рабочих трёх дней дистанционно будет присвоен статус безработного (при необходимости, для сбора дополнительной информации с заявителем свяжется сотрудник ЦЗН).

Отмечается, что услугу в онлайн режиме также можно получить через Электронную биржу труда (enbek.kz).

При наличии сведений о регистрации в качестве безработного информационная система МТСЗН направит на мобильный телефон SMS-сообщение на согласие оказания услуги по назначению выплаты из ГФСС в проактивном формате. В случае согласия необходимо ответить на SMS-сообщение. Выплата будет назначена автоматически.

Напомним, социальная выплата на случай потери работы за счет средств ГФСС осуществляется вне зависимости от причин увольнения и предназначена для поддержки безработного человека в период, когда он ищет работу.

Как сообщалось ранее, Министерством труда и социальной защиты населения РК запущен функционал по дистанционному оказанию услуг центров занятости населения посредством Электронной биржи труда. Это позволило упростить процедуры регистрации безработных и получения государственных услуг по поддержке занятости, в том числе социальной выплаты по потере работы. Теперь всё можно сделать, имея только интернет, компьютер и электронную цифровую подпись.

Как сообщалось ранее, Министерством труда и социальной защиты населения запущено дистанционное оказание услуг центров занятости населения через Электронную биржу труда. Это позволило упростить процедуры регистрации безработных и получения государственных услуг по поддержке занятости, в том числе социальной выплаты по потере работы. Теперь всё можно сделать, имея только выход в Интернет, компьютер и электронную цифровую подпись.

Как сообщалось ранее, Министерством труда и социальной защиты населения с первого января 2023 года будет увеличен размер социальной выплаты на случай потери работы из ГФСС в среднем на 13 процентов. Эта и другие меры развития системы социального страхования будут предусмотрены в проекте Социального кодекса РК.