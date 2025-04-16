С начала сессии принято и направлено в Сенат 62 закона, подписано Президентом – 55. Среди них: Водный кодекс, законы о развитии финансового рынка и защите прав потребителей финансовых услуг, по вопросам определения страны происхождения товаров, о здравоохранении и игорном бизнесе.

На рассмотрении депутатов находятся 76 законопроектов. По поручению Президента ведётся работа над Налоговым, Строительным кодексами, законопроектами по вопросам ОСМС, развитию наукоемких территорий, оптимизации уголовно-процессуального законодательства, об искусственном интеллекте.

Председатель мажилиса сообщил о результатах первого чтения проекта нового Налогового кодекса и работе по законодательному обеспечению поручений Президента, данных на заседании Национального курултая в Бурабае.

Как рассказали Касым-Жомарту Токаеву, проведены пленарные заседания по рассмотрению государственными органами обращений граждан, поступивших в ходе выездов депутатов в регионы, а также по вопросам реализации политических реформ Президента.

Главе государства также представили информацию об осуществлении проектов партии AMANAT – "Қарызсыз қоғам", "Ауыл аманаты", "Жер аманаты", "Школа акимов".

Кроме того, Ерлан Кошанов доложил о результатах парламентской дипломатии. Так, делегация Парламента приняла участие в 150-й Ассамблее Межпарламентского союза в Ташкенте, где представила информацию о реализации реформ Главы государства по обеспечению социальной справедливости. Активная работа ведется и по линии Парламентской Ассамблеи ОДКБ, ТюркПА, МПА СНГ и других межпарламентских организаций.