6,2 млрд тенге задолжали работникам в Казахстане
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С начала года госинспекторами труда защищены права более 21 тыс. работников. Им выплачено 5,3 млрд тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения РК.
По информации ведомства, на 1 ноября 2023 года государственными инспекторами труда на 915 предприятиях республики выявлена задолженность по заработной плате перед 24 тыс. работниками на сумму более 6,2 млрд тенге.
"Руководителям данных предприятий было выдано 1 218 предписаний, обязательных для исполнения, и наложено штрафов на сумму более 169,3 млн тенге.
В результате принятых мер, в том числе установления жестких графиков и сроков погашения задолженности по заработной плате, защищены права более 21 тыс. работников. Им выплачено 5,3 млрд тенге", - отметили в Минтруда.
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