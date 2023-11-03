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6,2 млрд тенге задолжали работникам в Казахстане

Вчера, 10:18
АВТОР
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Baigenews.kz Вчера, 10:18
Вчера, 10:18
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Фото: Baigenews.kz

С начала года госинспекторами труда защищены права более 21 тыс. работников. Им выплачено 5,3 млрд тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения РК.

По информации ведомства, на 1 ноября 2023 года государственными инспекторами труда на 915 предприятиях республики выявлена задолженность по заработной плате перед 24 тыс. работниками на сумму более 6,2 млрд тенге.

"Руководителям данных предприятий было выдано 1 218 предписаний, обязательных для исполнения, и наложено штрафов на сумму более 169,3 млн тенге.

В результате принятых мер, в том числе установления жестких графиков и сроков погашения задолженности по заработной плате, защищены права более 21 тыс. работников. Им выплачено 5,3 млрд тенге", - отметили в Минтруда.

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