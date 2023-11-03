6,2 млрд тенге задолжали работникам в Казахстане

С начала года госинспекторами труда защищены права более 21 тыс. работников. Им выплачено 5,3 млрд тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения РК.

По информации ведомства, на 1 ноября 2023 года государственными инспекторами труда на 915 предприятиях республики выявлена задолженность по заработной плате перед 24 тыс. работниками на сумму более 6,2 млрд тенге.