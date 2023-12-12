62 место занял Казахстан в рейтинге по индексу гендерного равенства

За год Казахстан поднялся на три строчки в рейтинге по индексу гендерного равенства и занял 62 место среди 146 стран, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Ranking.kz.

Сообщается, что лучшие показатели у Исландии, Норвегии, Финляндии, Новой Зеландии и Швеции. Худшие для женщин страны — Алжир, Чад и Афганистан.

Среди стран СНГ лучшие позиции у Беларуси (41 место), Армении (61), Казахстана (62) и Украины (66). Далее с большим отрывом идут Кыргызстан (84 место), Азербайджан (97) и Таджикистан (111).

Отмечается, что индекс ежегодно оценивает нынешнее состояние и эволюцию гендерного паритета по четырём ключевым измерениям: экономическому участию и возможностям, уровню образования, здоровью и жизни, а также политическим полномочиям.

В ноябре 2023 года в рамках программы Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС) впервые присудили награды за продвижение гендерного равенства. Наградами отметили одиннадцать организаций и личностей из десяти стран, входящих в ЦАРЭС.

Единственной казахстанской организацией, получившей эту награду, стал Отбасы банк. Фининститут был отмечен за успешную программу ипотеки "Умай".