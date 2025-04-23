В Енбекшиказахском районе Алматинской области полицейские выявили женщину, подозреваемую в совершении 29 эпизодов мошенничества. По данным правоохранительных органов, 62-летняя жительница представлялась посредником в вопросах оформления земельных участков и получала от граждан денежные средства за оказание несуществующих услуг, передаёт BaigeNews.kz.

Размер причинённого ущерба варьировался от 45 до 200 тысяч тенге на одного потерпевшего. Общая сумма ущерба уточняется. По предварительным данным, жертвами мошенничества стали 29 человек, однако в полиции не исключают, что число эпизодов может возрасти.

После поступления заявления от одного из пострадавших, сотрудники полиции провели проверку, в ходе которой установили схожие случаи с участием той же женщины.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье 190 Уголовного кодекса РК ("Мошенничество"). Следствие продолжает установление всех возможных потерпевших и сбор доказательств по делу.