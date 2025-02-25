С начала года за нарушение застройщиками требований Закона "О долевом участии в жилищном строительстве" наказаны шесть компаний. В прошлом году к административной ответственности привлечены 62 фирмы, из которых 15 – повторно, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Астаны.



Одним из нарушителей стало ТОО "Asyl-Nur Qyrylys", которое без разрешения распространяло рекламу продажи квартир в строящемся жилом комплексе.

"По акту прокурорского надзора в отношении застройщика возбуждено административное дело, 2 мая 2024 года судом наложен штраф. Несмотря на это, компания продолжила незаконное привлечение средств граждан, размещая рекламу продажи квартир, за что 13 ноября 2024 года повторно подверглась административному штрафу. По инициативе прокуратуры суд в рамках гражданского иска запретил размещение рекламы данной организации (решение вступило в законную силу). Аналогичные иски поданы в отношении ещё пяти строительных компаний", - сообщили в прокуратуре.

Перед покупкой квартиры в строящемся жилом комплексе граждан призывают проверять наличие разрешения на привлечение средств дольщиков.