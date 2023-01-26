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Лента новостей

pxhere.com Сегодня, 08:59
218
Сегодня, 08:59
218
Фото: pxhere.com

62 казахстанца заразились коронавирусом за сутки

За сутки, 24 января, у 62 казахстанцев выявили коронавирусную инфекцию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на данные Минздрава. 

На 26 января лечение от КВИ продолжают получать 1 711 человек (–1 569+ и 142 КВИ-), из них в стационарах находится 114 пациентов, лечение дома получают 1 597 человек.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжёлом состоянии — шесть пациентов,
  • в состоянии крайней степени тяжести — четыре пациентa,
  • на аппарате ИВЛ — два пациента.

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#коронавирус #статистика #Минздрав
BaigeNews.kz
Сегодня, 08:59
218
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