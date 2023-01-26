62 казахстанца заразились коронавирусом за сутки

Фото: pxhere.com

За сутки, 24 января, у 62 казахстанцев выявили коронавирусную инфекцию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на данные Минздрава.

На 26 января лечение от КВИ продолжают получать 1 711 человек (–1 569+ и 142 КВИ-), из них в стационарах находится 114 пациентов, лечение дома получают 1 597 человек.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: