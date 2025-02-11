Наиболее лавиноопасными районами являются склоны хребтов Казахстанский Алтай, Иле, Жетысу, Таласский Алатау и хребет Каратау на территориях Восточно-Казахстанской, Алматинской, Туркестанской областей и области Жетісу, передаёт BaigeNews.kz.

Самыми опасными периодами, когда обостряется лавинная активность, считаются начало зимы и начало весны.

"На сегодняшний день снеголавинная обстановка в южных и юго-восточных регионах характеризуется умеренной лавиноопасностью в среднегорных районах, при этом в высокогорьях ситуация остаётся лавиноопасной. В наиболее опасных зонах уже проведены превентивные мероприятия, включая профилактические спуски снежных лавин, с целью минимизации рисков для населения и туристов", - сообщают в МЧС РК.

По прогнозам специалистов, в 2025 году лавинная активность в этих регионах может возрастать в период с февраля по апрель, когда чаще всего происходят самопроизвольные сходы лавин. В особенности это касается высокогорных участков, где возможны резкие колебания температур, сильные снегопады и метелевые условия, что может способствовать увеличению лавинной угрозы.

С начала лавиноопасного периода на закрытых, труднодоступных, не освоенных местах зарегистрировано 24 самопроизвольно сошедших снежных лавин. В целях обеспечения безопасности населения, туристов и отдыхающих проведены 58 профилактических спусков снежных лавин, общий объем сброшенного снега составил порядка 42 тыс куб.м.