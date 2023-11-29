61-летний карагандинец проехал на авто по тротуару

Карагандинец проехал по тротуару прямо напротив городского акимата. Очевидцы сняли происходящее на камеру, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ekaraganda.kz.

Жителю Караганды за нарушение грозит штраф в размере 15 МРП.

"Прямо напротив городского акимата водитель Audi решился проехать по тротуару, около которого был припаркован ряд автомобилей", - сообщили в полиции Карагандинской области.

Полицейские установили личность нарушителя. За рулем Audi был 61-летний карагандинец.

"Водителя автомашины Audi привлекли к ответственности по статье 596 части 1 КРК об АП "Движение по пешеходным дорожкам, обочинам или тротуарам в нарушение правил дорожного движения".

Также 61-летний житель города освидетельствован на предмет нахождения в состоянии опьянения, по результатам которого указанный нарушитель трезв", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области.