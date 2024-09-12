60,4 процента казахстанцев поддерживают строительство АЭС - результаты опроса

Частный фонд "Институт комплексных социальных исследований – Астана" 11-12 сентября провёл телефонный опрос населения по поводу строительства АЭС в Казахстане. Опубликованы результаты, передаёт BaigeNews.kz.

В анкету были включены три вопроса:

Примете ли Вы участие в референдуме по строительству АЭС?

Какая информация о строительстве АЭС в Казахстане Вас интересует?

Согласны ли Вы со строительством АЭС в Казахстане?

Каждый второй опрошенный проявил готовность принять участие в референдуме. Доля респондентов, выбравших варианты "Однозначно пойду" (35,6%) и "По возможности попробую пойти" (20,2%) составила 55,8% от общей выборки.

О том, что точно не пойдут голосовать на референдуме заявили чуть больше десятой части опрошенных (12,2%). Процент тех респондентов, которые "пока не определились" о своем намерении участвовать/не участвовать в референдуме - 16,6%.

13,6% опрошенных заявили о том, что "впервые слышат" новость о вероятности строительства АЭС.

В вопросе "Какая информация о строительстве АЭС в Казахстане Вас интересует?" мнения разнятся в диапазоне от эмоциональных до вполне прагматичных аргументов.

Выбор в пользу ответов с эмоциональными суждениями "возможное воздействие на здоровье граждан" и "возможное воздействие на экологию" составил 59,5% и 54,1% соответственно.

"Это связано скорее всего с тем, что с момента появления в Сети первой информации о вероятности строительства АЭС стали распространяться различные суждения о рисках подобных проектов", - отметили исследователи.

Опрошенные высказали запросы на получение информации о конкретных мерах обеспечения безопасности на АЭС: "Меры безопасности по предотвращению аварий" (43,1%); "Управление радиоактивными отходами" (24,9%); "Кадровый потенциал" (16%).

На вопрос "Согласны ли Вы со строительством АЭС в Казахстане?" утвердительно ответили 60,4% респондентов.

30,1% опрошенных не поддерживают идею строительства АЭС. Почти каждый десятый опрошенный (9,5%) затруднился ответить на вопрос касательно строительства АЭС.

"Социологический мониторинг общественных настроений по строительству АЭС показал, что вопрос получил больше одобрения, чем неприятия общества. Также немало и тех, кто еще не определился со своей позицией", - заявили организаторы.

Опрос проведён с соблюдением норм законодательства РК, что подтверждено письмом ЦИК РК № ЗТ- 2024-05252908 от 11.09.2024 г. в ответ на уведомление об организации замеров общественного мнения в период проведения референдума.

Объём выборочной совокупности респондентов составил 1 000 человек. В опросе принимали участие респонденты старше 18 лет из 17 областей и городов республиканского значения Астана, Алматы и Шымкент.