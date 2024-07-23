60,3 млрд тенге выделили на модернизацию сельского здравоохранения

Премьер-министр РК Олжас Бектенов высказался о модернизации сельского здравоохранения, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Сельская медицина нуждается в массовом вводе новых медицинских учреждений и активном притоке медицинских кадров. Качественная реализация национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения" является одной из приоритетных задач на сегодняшний день. В феврале мы уже рассматривали ход реализации данного Нацпроекта. Тогда наблюдалось значительное отставание хода его реализации. Были даны соответствующие поручения. Сегодня мы видим, что проведена значительная работа", - отметил Олжас Бектенов.

По его словам, государственная экспертиза проектно-сметной документации всех проектов завершена полностью. Определены подрядчики, ведутся строительно-монтажные работы.