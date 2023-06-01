600 тысяч казахстанцев живут без водопровода в доме, а каждая вторая семья в селе — без канализации

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В Минэкологии посчитали, что почти 600 тысяч жителей Казахстана по-старинке ходят с тележками и флягами к колонкам или рекам, а без канализации и вовсе живёт каждая вторая сельская семья. При этом центральным водоснабжением в стране по итогам 2022 года обеспечены 96,8 процента населения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Energyprom.kz.

Судя по отчётам Бюро национальной статистики АСПиР РК, за последние пять лет уровень обеспеченности населения услугами водоснабжения значительно вырос. Доля городских жителей, не задумывающихся о проблемах добычи воды, увеличилась с 90 процентов в 2017 году до 98,4 процента в 2022-м. У сельчан динамика, исходя из официальных данных, была ещё более заметной: с 55 процентов до 94,5 процента.

Если рассматривать ситуацию с точки зрения количества населённых пунктов, жители которых при современном уровне цифровизации, криптоиндустрии и Big Data всё ещё ходят за водой с коромыслом, то их в Казахстане много. Если быть точнее, каждый четвёртый казахстанский аул не отвечает требованиям 100%-го водоснабжения населения. По данным министерства индустрии и инфраструктурного развития РК (МИИР), в прошлом году только в 4,9 тысячи из 6,3 тысячи сёл вопрос водоснабжения был полностью закрыт. Это лишь 77,8 процента от общего количества.

На фоне этих цифр исполнение амбициозных планов правительства по обеспечению 100 процентов населения Казахстана питьевой водой к 2025 году кажется маловероятным. До дедлайна осталось всего полтора года, а количество сёл без воды ещё очень велико — около 1,4 тысячи Известно, что в 2023 году на строительство и реконструкцию систем водоснабжения и канализации из бюджета будет выделено 280 миллиардов тенге. 59,6 процента этих средств предусмотрено на проекты в городах, оставшаяся меньшая часть — на обеспечение водой аулов. В работе 267 проектов в сёлах.

В городах проблематика водоснабжения немного иная. Лишь в отношении 64 из 89 городов страны можно говорить о полном водообеспечении. В 25 городских населённых пунктах есть проблемы. И это относится не только к маленьким моногородам, но и к мегаполисам. Ни в одном из трёх городов-миллионников нет 100%-го обеспечения жителей центральным водоснабжением. В Шымкенте показатель составляет 98,5 процента, в Алматы — 99 процента, в Астане — 98,9 процента.

К слову, в столице с дефицитом воды сталкиваются уже не только владельцы частных домов в строящихся пригородных микрорайонах, но и жители многоэтажек. Миграция, быстрый рост населения и интенсивная застройка столицы привели к тому, что в городе образовался недостаток проектных мощностей насосных станций. Из-за этого ГКП "Астана Су Арнасы" даже вводило для горожан почасовую подачу воды.

Изучив официальную статистику водообеспечения, аналитики отмечают, что эти данные не совпадают с результатами опросов населения. Судя по выборочным обследованиям домохозяйств Казахстана, проведённым специалистами БНС АСПиР РК, 98,3 процента семей, живущих в городах, имеют водопровод. А вот в сёлах цифры намного меньше: центральное водоснабжение есть лишь у 57,9 процента домохозяйств (напомним, по документам МИИР РК вода есть у 94,5 процента сельчан). Исходя из ответов граждан, члены 29,1 процента семей вынуждены ходить с тележками и флягами к колонкам, ещё 4,2 процента домохозяйств пользуются привозной водой, а 0,2 процента семей берут воду из родников или рек.

Отсутствие сетей водоснабжения в сёлах ожидаемо не позволяет и развивать в аулах цивилизованные системы водоотведения. Лишь 6,3 процента домохозяйств в сельских населённых пунктах обеспечены централизованной канализацией. Остальные в лучшем случае обустраивают возле домов септики, в худшем — пользуются туалетами с выгребными ямами.