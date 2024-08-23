600 млн тенге требуется на транспортировку солдата Ербаяна Мухтара в Германию

Получивший тяжёлые травмы в армии солдат-срочник из Астаны Ербаян Мухтар остался без компенсации, медицинской и социальной помощи от государства. Корреспондент BaigeNews.kz связался с родными парня, которые рассказали, почему так произошло, а также поделились планами на будущее.

Напомним, 22-летний Ербаян Мухтар, служивший в одной из воинских частей Нацгвардии МВД РК в Алматинской области, на службе получил черепно-мозговую травму и впал в кому. В воинской части объяснили случившееся падением парня в туалете, где он ударился головой об унитаз. Все обстоятельства дела до сих пор выясняет следствие.

Полгода парень находился в коме и пришёл в себя совсем недавно. Его выписали из нейрохирургической клиники, и теперь родные ухаживают за ним дома. На реабилитацию, по их словам, уходит до трёх миллионов тенге - нужны дорогостоящие препараты, памперсы, расходы также идут на медицинское обслуживание. Всё это оплачивается из народных пожертвований.

По словам родственников, состояние Ербаяна улучшилось.

"Назначение нам написал профессор. Это витамины для жизнедеятельности органов. Ранее он их даже не получал. Мы заметили, что его состояние немного улучшилось. Появилась реакция", - сообщил брат Наурызбай Мухтар.

По словам брата, семья не получает от государства помощи. Это связано с бюрократическими проволочками. Родители ожидают решения суда о том, что Ербаян Мухтар действительно находится в тяжёлом состоянии. При этом у него ушиб головного мозга тяжёлой степени, острая субдуральная гематома со сдавлением головного мозга, перелом затылочной кости, отёк головного мозга и ушибленная рана. Но только после вынесения решения ему дадут инвалидность и положенные пенсию, медицинскую и социальную помощь.

"Он совершеннолетний. Процедура такова, что нужна достоверная информация о физическом состоянии. Это решается через суд. С этим документом можно потом оформить опекунство на мать. Это ещё два месяца ждать. Вот такая волокита – полнейший беспредел", - сообщил брат Ербаяна Науырзбай.

За несколько дней казахстанцы отправили на номер матери солдата свыше 140 миллионов тенге. После серии публикаций в СМИ, на ситуацию отреагировали в Министерстве обороны РК. По данным ведомства, они не осуществляют контроль за безопасностью воинской службы в Нацгвардии, которая подконтрольна МВД, но готовы оказать медицинскую помощь в лечебных учреждениях Минобороны.

"Мы переживаем вместе с родными и близкими Ербаяна Мухтара и готовы оказать медицинскую помощь в лечебных учреждениях Министерства обороны РК", - отметили в министерстве.

Родственники солдата сообщили, что ещё не получали приглашение и не знают, как прокомментировать это предложение. Но отметили, что в данное время они проводят переговоры с представителями клиники для лечения Ербаяна за рубежом, так как в Казахстане полноценной реабилитации пациентов в вегетативном состоянии нет.

Ранее планировали отправиться на лечение в Турцию, но пока выбор остановили на Германии.

"На днях мы отправим результаты анализов сразу в несколько клиник Германии, и нам должны дать полную информацию по поводу лечения и стоимости. Как положено с печатью, чтобы люди знали всю ситуацию", - сказал брат Ербаяна Науырызбай Мухтар.

Сумма, которая требуется на лечение парня в Германии, ещё неизвестна. Однако на транспортировку пациента спецбортом нужно как минимум 600 миллионов тенге, поскольку прямого рейса в Германию нет, придётся лететь с пересадкой. Таких денег в многодетной семье, где работает только отец, нет. Вся надежда родных солдата на народ Казахстана.

Напомним, что страшный инцидент произошёл в стенах воинской части Нацгвардии в Алматинской области декабре прошлого года. 22-летний солдат-срочник Ербаян Мухтар получил черепно-мозговую травму в туалете, где нет видеокамеры. Семье объяснили, что он сам упал и ударился головой об унитаз. Однако родные в эту версию не верят. В данное время по статье "Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими с причинениями тяжкого вреда здоровью" расследуется уголовное дело.