600 избирательных участков в Алматы полностью укомплектованы к выборам

Фото: Александр Шахбазов

На некоторых из них молодым избирателям подарят книги.

Алматинцы смогут проголосовать на 600 избирательных участках, равномерно расположенных во всех восьми районах мегаполиса.

О готовности ко дню голосования и подарках, которые готовят для избирателей из Алматы, рассказывает корреспондент BaigeNews.kz.

По данным председателя территориальной избирательной комиссии Алматы Жанны Асановой, 1 176 000 жителей города смогут принять участие в предстоящих 20-го ноября внеочередных выборах президента Республики Казахстан.

В избиркоме мегаполиса, носящего неофициальные звания культурной и креативной столицы страны, готовы к любым перформансам со стороны избирателей, но только в рамках закона, без нарушения общественного порядка.

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Например, сделать памятную фотографию, селфи или ролик для TikTok можно, если не снимать сам бюллетень. Кроме того, избиратель должен помнить, что он не наблюдатель и не инспектор.

"Индивидуального запрета на съемку для избирателей нет. Но он должен помнить о том, какие за ним закреплены права в день голосования. На участке есть комиссия, наблюдатели, доверенные лица кандидатов и СМИ. Избиратели находятся в помещении столько времени, сколько нужно, чтобы отдать голос. Праздно ходить по участку, совершать другие действия запрещено. Если избиратель считает, что заметил нарушение, он может обратиться к председателю избирательного участка. Если ответ не удовлетворил, то можно обратиться в правоохранительные органы – суды и прокуратуру, контакты есть на информационных стендах", - пояснила Жанна Асанова.

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В Алматы на 55 участках можно проголосовать, если у вас нет прописки.

"Если на один из этих участков придёт избиратель, не имеющий регистрацию нигде, но являющийся гражданином Казахстана, то после проверки его прописывают на данном избирательном участке на сутки. Прописавшись на одном таком участке, гражданин не сможет проголосовать на других участках", - сказала Асанова.

А вот тем, у кого есть прописка в другом регионе, но в день выборов он будет находиться в Алматы, нужно до вечера 19 ноября взять открепительное удостоверение участке по месту прописки в своём регионе. Иначе иногородние не смогут проголосовать в Алматы.

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Готовы избирательные участки Алматы и к тем случаям, если кто-то из алматинцев не найдёт себя в печатных списках избирателей в день голосования.

"Списки распечатываются 30 октября, в бумажном виде они были переданы на избирательные участки. Но после того, как предоставлены, могут произойти изменения. Человек может переехать и зарегистрироваться по новому адресу, ему может исполниться 18 лет после 30 октября, он может поменять имя. Все эти изменения зафиксированы в электронном виде, но физически не могли быть отражены в печатных списках. Поэтому мы предусмотрели возможность проверить в базе наличие таких избирателей и решением председателя избирательной комиссии включить их в списки избирателей по месту регистрации", - отметила Жанна Асанова.

Обстановка на местах

Избирательный участок №254 находится в знаковом для страны учреждении – Национальной библиотеке РК. На участке 1799 избирателей, из них впервые будут голосовать шесть молодых казахстанцев.

Как и на других участках, за то, чтобы всё прошло согласно закону, отвечает его председатель. У председателя избирательного участка № 254 Бахытжамал Оспановой всё под контролем.

"С 30 октября участковая избирательная комиссия избирательного участка №254 начала работу и до сих пор её продолжает. За это время проверили списки избирателей. Сейчас получили бюллетени, все они у нас в сейфе, опечатаны. Люди берут открепительные, три человека уже взяли. Мы готовы на 100 процентов, всё имеется, все условия предоставлены", - отметила Бахытжамал Оспанова.

Одна из пяти кабинок для голосования на участке предусмотрена для людей с ограниченными возможностями.

В день выборов сюда придут известные деятели культуры, проживающие в домах, относящихся к данному участку. Это скрипачка Жамиля Серкебаева, актёры театра Жанаргуль и Рустем Жанамановы.

Избирательный участок подготовил для голосующих памятные подарки.

"Самый первый избиратель на нашем участке получит подарок. Так как они голосуют в библиотеке, главный подарок для них – книга. Мы дарим хорошие издания не только первому избирателю, но и тем молодым избирателям, кто впервые в жизни будет голосовать в связи с наступлением совершеннолетия", - пояснила Ж. Асанова.

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На данном участке пока не было заявлений о голосовании на дому. Но члены избирательного участка готовы в случае поступления заявок до 12:00 20-го ноября организовать выездное голосование, согласно законодательству.

По словам председателя ТИК Алматы Жанны Асановой, Алматы на 100 процентов готов к проведению выборов президента Казахстана.