  • 13 Сентября, 08:43
  • BAIGENEWS

60 жильцов многоэтажки в Хромтау эвакуировали из-за возгорания газа

Сегодня, 07:30
АВТОР
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pixabay.com / иллюстративное фото Сегодня, 07:30
Сегодня, 07:30
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Фото: pixabay.com / иллюстративное фото

В городе Хромтау Актюбинской области произошло возгорание природного газа в жилом доме, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Инцидент произошёл в квартире пятиэтажного жилого дома по улице Есет Батыра. Сообщается, что огонь вспыхнул из-за разгерметизации гибкого соединительного газового шланга. 

"Эвакуировано 60 жителей, из них 15 детей. Огнеборцы оперативно перекрыли газ и устранили факельное горение", – проинформировали в МЧС.

Граждан просят соблюдать правила пожарной безопасности, вовремя устранять нарушения и ситуации, которые могут привести к пожару.

Видео: МЧС РК

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