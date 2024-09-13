60 жильцов многоэтажки в Хромтау эвакуировали из-за возгорания газа
Сегодня, 07:30
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Сегодня, 07:30Сегодня, 07:30
129Фото: pixabay.com / иллюстративное фото
В городе Хромтау Актюбинской области произошло возгорание природного газа в жилом доме, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Инцидент произошёл в квартире пятиэтажного жилого дома по улице Есет Батыра. Сообщается, что огонь вспыхнул из-за разгерметизации гибкого соединительного газового шланга.
"Эвакуировано 60 жителей, из них 15 детей. Огнеборцы оперативно перекрыли газ и устранили факельное горение", – проинформировали в МЧС.
Граждан просят соблюдать правила пожарной безопасности, вовремя устранять нарушения и ситуации, которые могут привести к пожару.
Видео: МЧС РК