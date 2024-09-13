60 жильцов многоэтажки в Хромтау эвакуировали из-за возгорания газа

В городе Хромтау Актюбинской области произошло возгорание природного газа в жилом доме, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Инцидент произошёл в квартире пятиэтажного жилого дома по улице Есет Батыра. Сообщается, что огонь вспыхнул из-за разгерметизации гибкого соединительного газового шланга.

"Эвакуировано 60 жителей, из них 15 детей. Огнеборцы оперативно перекрыли газ и устранили факельное горение", – проинформировали в МЧС.

Граждан просят соблюдать правила пожарной безопасности, вовремя устранять нарушения и ситуации, которые могут привести к пожару.