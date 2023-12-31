60 тысяч грузовиков снега вывезли из Астаны с начала зимы

С улиц столицы с начала зимы было вывезено около 800 тысяч кубометров снега, что составляет порядка 60 тысяч грузовиков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

Осадки в виде обильного снегопада выпали на праздничные выходные. По данным РГП "Казгидромет", в столице 31 декабря ожидается снег, метель, гололед. Ветер юго-западный с порывами до 20 метров в секунду, временами до 28 метров в секунду.

Коммунальные службы перешли на усиленный круглосуточный режим работы для удобного передвижения горожан.

На ночную смену с 18:00 часов на улицы Астаны вышли свыше 1000 единиц спецтехники и порядка 300 дорожных рабочих.

В столице действуют несколько оснащенных снежных полигонов. Они оборудованы системой считывания номерных знаков самосвальной техники, здесь установлены камеры видеонаблюдения, подключено освещение.

"Просим жителей и гостей столицы быть предельно осторожными на дорогах, соблюдать правила дорожного движения и воздержаться от дальних поездок", — рекомендуют в акимате.