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60 могил пострадало в результате пожара на Кенсайском кладбище
В результате пожара на Кенсайском кладбище пострадало 60 могил. Тушение пожара замедлялось порывами ветра, объяснил заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы Самат Асаинов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".
"Вчера произошло два крупных возгорания. В микрорайоне Кенсай произошло возгорание сухой растительности на площади 2 га. Тушение пожара замедлялось порывами ветра и ложбинами, вследствие чего пострадало 60 могил на Кенсайском кладбище. Также одновременно после окончания пожара загорелся горный склон в районе Кок-Тобе. Нам удалось потушить пожар, который также представлял угрозу нашей телебашне Кок-Тобе. Жертв и пострадавших не было", - пояснил на брифинге в СЦК замглавы ДЧС Алматы Самат Асаинов.
Напомним, более 100 огнеборцев тушили природный пожар, возникший в районе Кенсайского кладбища в Алматы.
Кроме того, был ликвидирован пожар на Кок-Тобе.
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