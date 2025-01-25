  • 25 Января, 05:33
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60-летняя жительница СКО впервые получила казахстанские документы

Все эти годы она проживала в Казахстане с паспортом, выданным 39 лет назад.

Сегодня, 04:22
АВТОР
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polisia.kz Сегодня, 04:22
Сегодня, 04:22
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Фото: polisia.kz

В СКО полицейские документировали женщину, которая проживала в Казахстане с паспортом, выданным 39 лет назад, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

60-летняя жительница Петропавловска впервые получила казахстанские документы. Ранее документы она получала только в 1986 году. Женщина обратилась к сотрудникам миграционной службы департамента полиции СКО. Полицейские провели процедуру установления принадлежности к гражданству Казахстана. На сегодняшний день горожанка стала обладательницей удостоверения личности и может свободно пользоваться всеми правами граждан РК.

Всего за прошедший год в СКО полицейские определили принадлежность к гражданству РК и документировали 37 граждан.

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