60-летняя жительница СКО впервые получила казахстанские документы
Все эти годы она проживала в Казахстане с паспортом, выданным 39 лет назад.
Сегодня, 04:22
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Сегодня, 04:22Сегодня, 04:22
129Фото: polisia.kz
В СКО полицейские документировали женщину, которая проживала в Казахстане с паспортом, выданным 39 лет назад, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
60-летняя жительница Петропавловска впервые получила казахстанские документы. Ранее документы она получала только в 1986 году. Женщина обратилась к сотрудникам миграционной службы департамента полиции СКО. Полицейские провели процедуру установления принадлежности к гражданству Казахстана. На сегодняшний день горожанка стала обладательницей удостоверения личности и может свободно пользоваться всеми правами граждан РК.
Всего за прошедший год в СКО полицейские определили принадлежность к гражданству РК и документировали 37 граждан.
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