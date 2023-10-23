60-летнего мужчину подозревают в изнасиловании ребёнка в Алматинской области

В Алматинской области задержан 60-летний мужчина, подозреваемый в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДП Алматинской области.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятии и следственных действий, мужчина был задержан и водворен в ИВС.

В настоящее время, материалы дела направлены в суд для санкционирования меры пресечения "содержание под стражей", - говорится в сообщении.