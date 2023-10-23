60-летнего мужчину подозревают в изнасиловании ребёнка в Алматинской области
Сегодня, 11:40
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Сегодня, 11:40Сегодня, 11:40
219Фото: sud.ua
В Алматинской области задержан 60-летний мужчина, подозреваемый в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДП Алматинской области.
"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятии и следственных действий, мужчина был задержан и водворен в ИВС.
В настоящее время, материалы дела направлены в суд для санкционирования меры пресечения "содержание под стражей", - говорится в сообщении.
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