  • 23 Октября, 13:10
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60-летнего мужчину подозревают в изнасиловании ребёнка в Алматинской области

Сегодня, 11:40
АВТОР
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sud.ua Сегодня, 11:40
Сегодня, 11:40
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Фото: sud.ua

В Алматинской области задержан 60-летний мужчина, подозреваемый в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДП Алматинской области.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятии и следственных действий, мужчина был задержан и водворен в ИВС.

В настоящее время, материалы дела направлены в суд для санкционирования меры пресечения "содержание под стражей", - говорится в сообщении.

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