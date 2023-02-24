60% казахстанцев предпочитают пользоваться наличными – опрос Нацбанка

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Спрос на наличные деньги в стране существует. Согласно опросу Национального банка, 60 процентов казахстанцев предпочитают пользоваться наличными, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

На брифинге журналист спросила, экономит ли государство на выпуске наличных денег, так как практически все казахстанцы пользуются оплатой с мобильных приложений банков и карточками.

"Вы абсолютно правы, у нас очень быстро растут объёмы безналичных платежей, что очень хорошо. Это удобно. Но в то же время мы буквально недавно проводили социальное исследование, которое показало, что 60 процентов казахстанцев до сих пор предпочитают пользоваться наличными, и эта цифра достаточно сильно разнится по регионам в Казахстане", - ответил глава Нацбанка.

По словам Галымжана Пирматова, за последние пять лет в денежном выражении рост наличности составил 9,9 процента ежегодно, а с точки зрения банкнот в обороте - 7 процентов.

"То есть мы видим устойчивый рост потребности по обеспечению банкнотами наличного обращения, и это соответствует мировому тренду. У нас на одного казахстанца приходится 27 банкнот. В самой безналичной стране, в Швеции, на одного гражданина приходится 30 банкнот. Поэтому спрос на наличные есть, продолжается, поэтому наша банкнотная фабрика в плановом режиме работает. Мы очень внимательно и осторожно подходим с точки зрения себестоимости, это непростой процесс", - отметил глава Нацбанка.

Галымжан Пирматов также добавил, что спрос на наличные периодически в какие-то моменты растет.