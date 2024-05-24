60 инвестпроектов не реализовали в области Абай по вине акимата – ВАП РК

Председатель Высшей аудиторской палаты РК Алихан Смаилов провел заседание по рассмотрению итогов государственного аудита эффективности использования бюджетных средств и активов в области Абай за 2022-2023 годы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Высшую аудиторскую палату.

Как ответили в ведомстве, объем инвестиций в основной капитал в регионе за 2023 год превысил 568 млрд тенге, увеличившись по сравнению с 2022 годом на 37,2%. Уровень производства продукции сельского хозяйства за тот же период вырос на 46,7 млрд тенге, или 10,6%. В целом в АПК было вложено 78,5 млрд тенге инвестиций, что почти в два раза больше уровня 2022 года.

"Несмотря на имеющиеся положительные результаты в отдельных отраслях, государственный аудит выявил ряд системных недостатков и нарушений. Так, отсутствие действенных мер со стороны местных исполнительных органов области, некачественная разработка ПСД и судебные тяжбы с подрядчиками привели к тому, что 60 бюджетных инвестпроектов из 218 не были введены в эксплуатацию. В их числе проекты по строительству жилья, тепло-, электро- и водоснабжению.



Выявлены многочисленные факты необоснованной оплаты подрядным организациям за невыполненные объемы работ на 28 объектах строительства и по ремонту зданий госорганов на сумму свыше 2 млрд тенге", - говорится в сообщении.

Кроме того, отделом пассажирского транспорта города Семей в 2023 году из-за неправильного определения тарифов на городские и пригородные маршруты общественного транспорта допущен факт необоснованной оплаты перевозчикам субсидий на сумму 1,3 млрд тенге.

"Несмотря на значительный объем выделенных средств на развитие транспортной инфраструктуры (36,9 млрд тенге с учетом целевых текущих трансфертов), наблюдается уменьшение доли дорог областного и районного значения в хорошем и удовлетворительном состоянии – с 81,9% до 78,7%", - отметили в ВАП.

Отмечается также низкая эффективность деятельности АО "СПК "Семей".

"Региональный стабилизационный фонд сформирован не в полном объеме. Фактически из 19 утвержденных видов социально значимых продтоваров закуплено только 8 видам на 1,2 млрд тенге. Причем некоторые из них по завышенной цене (на 17,2 млн тенге). Вместе с тем из 2 млрд тенге, выделенных на формирование стабфонда, 646 млн тенге использованы не по целевому назначению, а еще 55 млн – не освоены. Это негативно сказывается на продовольственной безопасности региона", - пояснили в ведомстве.

По 238 фактам материалы переданы в уполномоченные органы для возбуждения административного производства.