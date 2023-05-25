60 инвестпроектов на 1,9 триллиона тенге реализуют в Жамбылской области

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Валовой региональный продукт Жамбылской области за 2022 год составил два триллиона 749 миллиардов тенге. Об этом сообщил аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов на брифинге в Службе центральных коммуникаций, передаёт BaigeNews.kz.

По словам главы региона, за январь-апрель 2023 года в области экономический рост составил 103%.

"Одними из приоритетных задач, поставленных главой государства, является развитие промышленности и привлечение инвестиций. За 4 месяца текущего года привлечено 89,1 миллиарда тенге инвестиций, рост - 7,4%. По итогам 2023 года планируется привлечь в основной капитал до 572 миллиардов тенге инвестиций. В текущем году планируется реализовать 21 инвестиционный проект на сумму 85,4 миллиарда тенге с созданием 491 рабочего места. А до 2025 года намечена реализация 60 крупных инвестиционных проектов на сумму 1 триллион 900 миллиардов тенге с созданием 4 тысяч рабочих мест", - сказал Нуржан Нуржигитов.

В рамках прошедшего в Жамбылской области международного экономического инвестиционного форума "ZHEIF-2023" акиматом области подписаны Соглашения и Меморандумы о сотрудничестве с 17 зарубежными и отечественными компаниями, в том числе с 5 крупнейшими иностранными компаниями на сумму 700 миллионов долларов США, с 12 компаниями – на сумму 96,5 миллиона долларов США.

В форуме приняли участие 20 представителей дипломатического корпуса, с которыми проведены переговоры по вопросам сотрудничества.

В рамках форума были введены в эксплуатацию два предприятия, зона отдыха, заложен фундамент крупного завода.

В ходе встреч с иностранными и отечественными инвесторами положительно решены вопросы по обеспечению электроэнергией по 3 инвестпроектам, строительству инфраструктуры по 4 проектам, выделению земельных участков по 5 проектам, газификации по 2 проектам.

Жамбылская область обладает большим потенциалом для реализации проектов в сфере возобновляемых источников энергии. Доказательством этому являются проекты, которые будут реализованы на территории области по инициативе Главы государства. В частности, французская компания "Total Eren", эмиратские компании "Masdar" и "Kidf", китайская компания "State Power Investment Corporation" намерены построить масштабные ветряные электростанции мощностью 1 ГВт.