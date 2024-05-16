60 инцидентов на железнодорожном транспорте скрыли в 2023 году – прокуратура
Сегодня, 04:15
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 04:15Сегодня, 04:15
53Фото: pixabay.com / иллюстративное фото
Главная транспортная прокуратура выявила 60 укрытых инцидентов, произошедших в 2023 году на железнодорожном транспорте, передаёт BaigeNews.kz.
"Изношенность железнодорожной инфраструктуры стала провоцирующим фактором происшествий на данном виде транспорта. Сокрытие таких фактов со стороны национального перевозчика и принятие непопулярных решений привело к искажению ситуации в целом", – отметили в прокуратуре.
Имеются факты, когда без положительного заключения экспертизы проектно-сметной документации было начато строительство крупных железнодорожных участков. На сегодня по акту надзора прокуратуры нарушения законодательства в строительной сфере устранены.
Самое читаемое