60 инцидентов на железнодорожном транспорте скрыли в 2023 году – прокуратура

Главная транспортная прокуратура выявила 60 укрытых инцидентов, произошедших в 2023 году на железнодорожном транспорте, передаёт BaigeNews.kz.

"Изношенность железнодорожной инфраструктуры стала провоцирующим фактором происшествий на данном виде транспорта. Сокрытие таких фактов со стороны национального перевозчика и принятие непопулярных решений привело к искажению ситуации в целом", – отметили в прокуратуре.

Имеются факты, когда без положительного заключения экспертизы проектно-сметной документации было начато строительство крупных железнодорожных участков. На сегодня по акту надзора прокуратуры нарушения законодательства в строительной сфере устранены.