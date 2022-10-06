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pixabay.com Сегодня, 08:48
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Фото: pixabay.com

60 человек заразились COVID-19 за сутки в Казахстане

Министерство здравоохранения РК обнародовало статистику по COVID-19 за сутки. Согласно данным, пятого октября в стране лабораторно подтверждены 60 случаев заражения коронавирусной инфекцией, передаёт BaigeNews.kz.

Всего с начала пандемии в стране выявили 1 393 839 случаев КВИ.

По данным Минздрава, лечение от КВИ продолжают получать 1 129 человек (–997+ и 132  КВИ-), из них в стационарах находится 119 пациентов, на амбулаторном уровне 1 010 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжёлом состоянии – четыре пациента;
  • в состоянии крайней степени тяжести – три пациента;
  • на аппарате ИВЛ – один пациент.

Напомним, что всего за время пандемии казахстанские врачи вылечили около 1,4 миллиона человек.

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#статистика #коронавирус #COVID-19
Журналист
Сегодня, 08:48
143
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