60 человек заразились COVID-19 за сутки в Казахстане

Фото: pixabay.com

Министерство здравоохранения РК обнародовало статистику по COVID-19 за сутки. Согласно данным, пятого октября в стране лабораторно подтверждены 60 случаев заражения коронавирусной инфекцией, передаёт BaigeNews.kz.

Всего с начала пандемии в стране выявили 1 393 839 случаев КВИ.

По данным Минздрава, лечение от КВИ продолжают получать 1 129 человек (–997+ и 132 КВИ-), из них в стационарах находится 119 пациентов, на амбулаторном уровне 1 010 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжёлом состоянии – четыре пациента;

в состоянии крайней степени тяжести – три пациента;

на аппарате ИВЛ – один пациент.

Напомним, что всего за время пандемии казахстанские врачи вылечили около 1,4 миллиона человек.