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Сегодня, 08:48
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60 человек заразились COVID-19 за сутки в Казахстане
Министерство здравоохранения РК обнародовало статистику по COVID-19 за сутки. Согласно данным, пятого октября в стране лабораторно подтверждены 60 случаев заражения коронавирусной инфекцией, передаёт BaigeNews.kz.
Всего с начала пандемии в стране выявили 1 393 839 случаев КВИ.
По данным Минздрава, лечение от КВИ продолжают получать 1 129 человек (–997+ и 132 КВИ-), из них в стационарах находится 119 пациентов, на амбулаторном уровне 1 010 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
- в тяжёлом состоянии – четыре пациента;
- в состоянии крайней степени тяжести – три пациента;
- на аппарате ИВЛ – один пациент.
Напомним, что всего за время пандемии казахстанские врачи вылечили около 1,4 миллиона человек.
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