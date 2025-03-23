В Астане пожарные спасли и эвакуировали более 70 человек во время пожара в одном из жилых домов района Есиль, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Возгорание произошло в электрощитовой многоэтажного здания, из-за чего подъезд быстро заполнился дымом.