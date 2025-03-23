Более 70 человек спасли пожарные из задымленной многоэтажки в Астане
Жертв и пострадавших удалось избежать.
Сегодня, 22:55
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Сегодня, 22:55Сегодня, 22:55
40Фото: МЧС РК
В Астане пожарные спасли и эвакуировали более 70 человек во время пожара в одном из жилых домов района Есиль, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
Возгорание произошло в электрощитовой многоэтажного здания, из-за чего подъезд быстро заполнился дымом.
"Оперативно прибывшие пожарные использовали автолестницу и трехколенную лестницу, чтобы вывести из опасной зоны 13 человек, среди которых шестеро детей. Еще 45 человек, в том числе 12 детей, были эвакуированы по лестничным маршам. Благодаря слаженной работе спасателей пожар был ликвидирован, жертв и пострадавших удалось избежать", — рассказали в МЧС.
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