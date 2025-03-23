  • 23 Марта, 23:05
  • BAIGENEWS

Более 70 человек спасли пожарные из задымленной многоэтажки в Астане

Жертв и пострадавших удалось избежать.

Сегодня, 22:55
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 22:55
Сегодня, 22:55
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Фото: МЧС РК

В Астане пожарные спасли и эвакуировали более 70 человек во время пожара в одном из жилых домов района Есиль, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Возгорание произошло в электрощитовой многоэтажного здания, из-за чего подъезд быстро заполнился дымом.

"Оперативно прибывшие пожарные использовали автолестницу и трехколенную лестницу, чтобы вывести из опасной зоны 13 человек, среди которых шестеро детей. Еще 45 человек, в том числе 12 детей, были эвакуированы по лестничным маршам. Благодаря слаженной работе спасателей пожар был ликвидирован, жертв и пострадавших удалось избежать", — рассказали в МЧС.

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