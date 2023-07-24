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pixabay Сегодня, 02:25
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Сегодня, 02:25
187
Фото: pixabay

60 человек эвакуировали из горящего общежития в Астане

23 июля в 21:57 часов пожарные подразделения ДЧС Астаны выехали по повышенному номеру вызова на поступившее сообщение о том, что горит общежитие в районе Коктал, передаёт BaigeNews.kz.

По прибытию огнеборцев установлено, что произошёл пожар в комнате на 2 этаже на площади 20 кв.м. Пожар быстро распространялся, дымом заволокло расположенные выше комнаты. Пожарные работали в условиях плотного задымления.

"Силами столичных пожарных посредством трехколенной лестницы благополучно спасены 2 человека. 60 жителей общежития эвакуировались. Вопрос размещения жильцов решается собственником общежития. Силами ДЧС пожар локализован в 22.28 часов и ликвидирован в 22.48 часов. В тушении пожара были задействованы 41 человек личного состава и 9 единиц техники ДЧС г. Астаны.  Жертв и пострадавших нет", - сообщили в ДЧС Астаны.

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Сегодня, 02:25
187
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