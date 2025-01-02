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60 авто застряли на трассе в горах Туркестанской области

полицейские оказали помощь водителям 23 легковых и 37 грузовых автомобилей

Сегодня, 16:19
АВТОР
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скриншот с видео Сегодня, 16:19
Сегодня, 16:19
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Фото: скриншот с видео

Полицейские помогли водителям 60 автомобилей, застрявших в буран на дороге в горной местности Туркестанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

"На трассе Екпинды-Бирлик в Созакском районе полицейские помогли вытащить в безопасное место большегрузные автомобили марки DAF, которые съехали на обочину. В области в общей сложности полицейские оказали помощь водителям 23 легковых и 37 грузовых автомобилей. В некоторых случаях они доставляли горячий чай и еду водителям грузовиков, выехавших в дальнюю дорогу", — говорится в сообщении.

Водители выразили свою искреннюю благодарность сотрудникам полиции.

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