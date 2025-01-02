Полицейские помогли водителям 60 автомобилей, застрявших в буран на дороге в горной местности Туркестанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

"На трассе Екпинды-Бирлик в Созакском районе полицейские помогли вытащить в безопасное место большегрузные автомобили марки DAF, которые съехали на обочину. В области в общей сложности полицейские оказали помощь водителям 23 легковых и 37 грузовых автомобилей. В некоторых случаях они доставляли горячий чай и еду водителям грузовиков, выехавших в дальнюю дорогу", — говорится в сообщении.