60 авто застряли на трассе в горах Туркестанской области
полицейские оказали помощь водителям 23 легковых и 37 грузовых автомобилей
Сегодня, 16:19
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Сегодня, 16:19Сегодня, 16:19
68Фото: скриншот с видео
Полицейские помогли водителям 60 автомобилей, застрявших в буран на дороге в горной местности Туркестанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.
"На трассе Екпинды-Бирлик в Созакском районе полицейские помогли вытащить в безопасное место большегрузные автомобили марки DAF, которые съехали на обочину. В области в общей сложности полицейские оказали помощь водителям 23 легковых и 37 грузовых автомобилей. В некоторых случаях они доставляли горячий чай и еду водителям грузовиков, выехавших в дальнюю дорогу", — говорится в сообщении.
Водители выразили свою искреннюю благодарность сотрудникам полиции.
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