  • 13 Февраля, 14:01
  • BAIGENEWS

6 школ "заминировали" в Павлодаре: Полиция возбудила уголовное дело

Выясняются все обстоятельства дела.

Сегодня, 12:14
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 12:14
Сегодня, 12:14
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Фото: pixabay.com

По факту заведомо ложного сообщения о заложенном взрывном устройстве в нескольких школах Павлодара сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело, передаёт BaigeNews.kz.

На место выехали экстренные службы, специалистами осуществляется проверка объектов.

Для проведения данных мероприятий подключены и другие экстренные службы.

Сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению лица, причастного к данному факту.

Напомним, в ряде школ Павлодара срочно эвакуировали школьников. Поступили звонки о минировании 6 школам города.

Как сообщается, вторая смена школ работает в штатном режиме.

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