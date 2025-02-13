Сегодня, 12:14

Сегодня, 12:14

По факту заведомо ложного сообщения о заложенном взрывном устройстве в нескольких школах Павлодара сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело, передаёт BaigeNews.kz.

На место выехали экстренные службы, специалистами осуществляется проверка объектов.

Для проведения данных мероприятий подключены и другие экстренные службы.

Сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению лица, причастного к данному факту.

Напомним, в ряде школ Павлодара срочно эвакуировали школьников. Поступили звонки о минировании 6 школам города.

Как сообщается, вторая смена школ работает в штатном режиме.