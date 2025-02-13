6 школ "заминировали" в Павлодаре: Полиция возбудила уголовное дело
Выясняются все обстоятельства дела.
Сегодня, 12:14
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 12:14Сегодня, 12:14
267Фото: pixabay.com
По факту заведомо ложного сообщения о заложенном взрывном устройстве в нескольких школах Павлодара сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело, передаёт BaigeNews.kz.
На место выехали экстренные службы, специалистами осуществляется проверка объектов.
Для проведения данных мероприятий подключены и другие экстренные службы.
Сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению лица, причастного к данному факту.
Напомним, в ряде школ Павлодара срочно эвакуировали школьников. Поступили звонки о минировании 6 школам города.
Как сообщается, вторая смена школ работает в штатном режиме.
Самое читаемое
- Полицейский погиб при исполнении службы в Жамбылской области
- Американская компания отсудила деньги у ИП из Жамбылской области за контрафакт
- Новый скрининг для мужчин ввели в Казахстане
- Казахстанец умер, отравившись алкоголем в Турции
- Афера на миллион: в Астане раскрыта масштабная схема кражи товаров