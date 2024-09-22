  • 22 Сентября, 09:01
  • BAIGENEWS

6 пожаров с возгоранием сена произошло в Казахстане

Сегодня, 07:34
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 07:34
Сегодня, 07:34
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Фото: МЧС РК

За прошедшие сутки произошло 6 пожаров с загоранием сена в Алматинской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской и Абайской областях. передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.

"Силами МЧС все возгорания ликвидированы, пострадавших нет", - сообщили в пресс-службе ведомства.

МЧС напоминает, что сено необходимо хранить в наиболее удаленных местах от жилых домов, хозяйственных построек и дорог.

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