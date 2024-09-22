6 пожаров с возгоранием сена произошло в Казахстане
Сегодня, 07:34
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Сегодня, 07:34Сегодня, 07:34
144Фото: МЧС РК
За прошедшие сутки произошло 6 пожаров с загоранием сена в Алматинской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской и Абайской областях. передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.
"Силами МЧС все возгорания ликвидированы, пострадавших нет", - сообщили в пресс-службе ведомства.
МЧС напоминает, что сено необходимо хранить в наиболее удаленных местах от жилых домов, хозяйственных построек и дорог.
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