6 пожаров с возгоранием сена произошло в Казахстане

За прошедшие сутки произошло 6 пожаров с загоранием сена в Алматинской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской и Абайской областях. передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.

"Силами МЧС все возгорания ликвидированы, пострадавших нет", - сообщили в пресс-службе ведомства.

МЧС напоминает, что сено необходимо хранить в наиболее удаленных местах от жилых домов, хозяйственных построек и дорог.