Давка, в которой пострадали десятки человек, произошла у храма на юго-востоке Индии в штате Андхра-Прадеш, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ntv.ru. На религиозный индуистский фестиваль в храме Тирумалы Венкатешвары приехали сотни паломников. Когда ворота храма открыли, в очереди за билетами на фестиваль началась давка, в которой погибли не менее шести человек. В больницы доставлены около 40 пострадавших с травмами разной степени тяжести.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Началось расследование причин происшествия.