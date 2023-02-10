- Почти 120 миллионов отдала знахарке жительница Павлодара 20:28 11
- 5G и двойник Алматы: как цифровые мечты сочетать с аналоговой реальностью 20:15 77
- Штормовой ветер прогнозируют в Казахстане в выходные 19:46 149
- Незаконные торговые точки демонтируют в Алматы 19:15 227
- Табло на автобусных остановках будут работать с перебоями в Астане 19:01 266
- Смотрел порно за рулём: как наказали водителя автобуса в Астане 18:46 293
- Жители Семея прочитали Достоевского на 40 языках 18:26 271
- Проект Концепции по обеспечению общественной безопасности представили в правительстве РК 18:25 222
- Токаев принял акимов четырёх областей Казахстана 18:07 423
- На какую помощь могут рассчитывать казахстанцы, попавшие в ЧС за рубежом 17:59 432
- Дефицит лекарств для лечения гемофилии опровергли в "СК-Фармации" 17:50 312
- Алина Дауранова стала бронзовым призёром Чемпионата мира по конькобежному спорту 17:48 274
- Меньше 6% отелей Казахстана имеют категорию звёздности 17:31 355
- Более 160 млн тенге выделил Казахстан на помощь Сирии 17:29 419
- Политика вовлечения молодёжи в процесс принятия решений приносит результаты - Карин 17:23 298
- Новый автобусный маршрут свяжет Астану с пригородом 17:13 404
- Тела погибших в Турции казахстанцев доставят в Казахстан 11 февраля 17:11 375
- Без вести пропавшую в Турции казахстанку нашли живой 17:01 604
- Установлено месторасположение 150 казахстанцев в Турции - МИД 17:00 319
- Какие купюры подделывают чаще всего в Казахстане 16:56 346
- Алматинцы собирают гуманитарную помощь для пострадавших в Турции 16:47 271
- Дифференцированный тариф за проезд введут в Актау 16:45 331
- 70 тысяч казахстанцев могут рассчитывать на помощь государства в аренде жилья 16:35 509
- Продукты подорожали в Казахстане за неделю 16:19 417
- Апелляционный суд оставил без изменения приговор экс-министру здравоохранения Биртанову 16:09 559
- Токаев выразил соболезнования близким Сергея Терещенко 15:55 447
- Евгений Кочетов назначен вице-министром информации и общественного развития РК 15:54 368
- В Казахстане резко сократилось число сделок купли-продажи жилья 15:45 419
- Kids go free: что приготовили казахстанские туроператоры в этом году 15:40 372
- Очереди за "7-20-25" в Астане: Ипотечные кредиты закончились за два часа 15:36 341
- Важно создать Тюркскую библиотеку и Музей тюркской истории - Нурторе Жусип 15:28 382
- В Казахстане издательства будут за свой счёт заменять учебники в случае обнаружения в них ошибок 15:08 410
- Токаеву доложили о рекордной прибыли "Байтерека" в 2022 году 14:50 348
- Казахстан завоевал 11 медалей на Кубке мира по спортивной стрельбе 14:49 357
- Павлодарский суд признал Нурлана Масимова виновным по двум административным делам 14:49 554
- В Казахстан стало переезжать намного больше россиян 14:28 551
- Дело Стати: суд Амстердама вынес решение в пользу "Самрук-Казына" 14:12 564
- В Усть-Каменогорске "заминировали" несколько школ 13:50 810
- Туркестанскую декларацию приняли главы парламентов стран Центральной Азии 13:40 606
- Начато расследование в отношении крупных производителей риса Кызылординской области 13:27 473
- Национальный центр сейсмологических наблюдений появится в Казахстане 13:06 661
- Кто и сколько должен платить ОСМС в 2023 году 12:54 484
- Писатель-публицист высказался о проекте закона о "масс-медиа" 12:42 595
- В ВКО сохраняется угроза схода лавин 12:37 390
- Из жизни ушёл первый премьер-министр Казахстана Сергей Терещенко 12:33 719
- Мясной мошенник обманул таразцев на 200 миллионов тенге 12:25 464
- Девять человек на место - в Алматы определился список кандидатов в маслихат 12:13 552
- С какими болезнями казахстанских преступников не будут сажать в тюрьму 12:03 524
- Казахстан увеличил экспорт мяса 11:49 450
- Казахстан по уровню качества медицины опередили Алжир и Нигерия 11:40 711
- Первый форум парламентариев стран Центральной Азии проходит в Туркестане 11:35 488
- Адвокат из Усть-Каменогорска получил уведомление, что он умер 11:18 555
- Самый популярный город для переезда внутри страны назвали в Казахстане 11:13 617
- Шесть паводкоопасных зон определили в области Жетысу 11:09 438
- В Казахстане семейных дебоширов будут тестировать на рецидив 11:03 401
- Казахстанцы должны выбирать, а не голосовать – общественник о предстоящих парламентских выборах 10:50 480
- Между нашими странами не должно быть никаких барьеров - кыргызский эксперт о межпарламентском форуме ЦА 10:45 575
- Из-за непогоды дороги перекрыли в трёх регионах Казахстана 10:44 446
- Казахстанцы в Стамбуле направляют помощь пострадавшим от землетрясения 10:30 469
- Снегопад в Алматы: коммунальные службы работают в усиленном режиме 10:14 618
- "Был креативен и умел притягивать людей": Багдат Мусин о погибшем в Турции Мирболате Курмашеве 09:55 1073
- Работодатели задолжали казахстанцам 1,5 млрд тенге 09:28 616
- Менее 100 случаев COVID-19 зарегистрировали за сутки в Казахстане 09:19 570
- Астанчане перечислили в фонд ОСМС 173,9 миллиарда тенге 09:11 576
- "Кубок Дэвиса". Казахстан на выезде сыграет с Болгарией 08:54 557
- Правительство РК распорядилось отправить в Сирию 4 самолёта гуманитарной помощи 08:23 543
- Обнаружено тело ещё одного казахстанца под завалами в Турции 08:07 872
- Ученики начальных классов школ Астаны будут учиться онлайн 07:11 507
- Тренировочные квартиры выделили в Актобе для сельчан-инвалидов 06:39 647
- Туристов просят воздержаться от походов в горы Алматы 05:24 627
- В Казахстане стали меньше жениться и разводиться 04:57 799
- Изменится ли для казахстанцев отдых в Турции, рассказали туроператоры 03:31 804
- Купить билеты на поезд с пересадкой теперь можно через онлайн-сервис 02:08 645
- Елена Рыбакина разбила экс-первую ракетку мира 01:22 1161
- В госсобственность вернули земли на побережье, выданные экс-чиновнику ВКО 00:45 875
- 95 юрт отправят пострадавшим в Турции из Казахстана 09.02.2023 766
- Итоги выдвижения кандидатов в депутаты мажилиса и маслихатов объявил ЦИК 09.02.2023 710
- Юный мошенник обманывал желающих приобрести мотоциклы казахстанцев 09.02.2023 894
- КазМунайГаз и Лукойл будут совместно разрабатывать проект "Каламкас-море, Хазар, Ауэзов" 09.02.2023 834
- МИД окажет помощь в доставке тела погибшего в Турции казахстанца на родину 09.02.2023 821
5G и двойник Алматы: как цифровые мечты сочетать с аналоговой реальностью
Пока с высоких трибун говорят о развитии цифровизации, на местах казахстанцы не устают жаловаться на качество интернета. Никого не удивляет, если долго грузится видео или страница даже в большом городе. Но при этом на уровне властей могут реализовываться грандиозные проекты по цифровизации, передаёт BaigeNews.kz.
На состоявшемся в Алматы юбилейном V Digital forum Almaty озвучили немало важных инициатив и рассказали о проектах в сфере цифровизации.
Аким Ерболат Досаев, например, озвучил планы по созданию цифрового двойника города. И с гордостью отметил прошлогодние достижения мегаполиса в сфере цифровизации. Например, Алматы вошел в Топ-5 городов Азии по стратегии цифровизации по версии Bloomberg.
На площадках Форума руководитель Управления цифровизации Баян Конирбаев рассказал, что высокую оценку в мире получило Единое хранилище данных города Алматы - отдельный концепт, в котором собраны все решения и потоки данных на уровне города.
"Мы его запустили в прошлом году и в сентябре стали финалистами по версии крупнейшей ассоциации инженеров в мире как лучший проект на уровне городов мира. Вторым городом после нас в этой номинации был Шанхай с моделью по управлению данными", - сказал Конирбаев.
Кроме того осенью 2023 года у Алматы появится свой "цифровой двойник" ("Digital Twin"). По словам Конирбаева, это высокоточная функциональная цифровая копия инфраструктуры города, обеспечивающая базовую платформу для обработки интеллектуальных данных.
"Внедрение новой системы будет учитывать возможность интеграции с существующими базами данных. В проекте планируется оцифровка инфраструктуры города без использования персональных данных. Система позволит моделировать влияние нового строительства, экологических факторов, стихийных бедствий, транспортных и других факторов на жизнь мегаполиса", - пояснил Конирбаев.
Цифровой двойник позволит собирать информацию в режиме реального времени, улучшить взаимосвязь между экосистемами города, стать базой для развития цифровых решений. На цифровом двойнике города можно будет отработать различные сценарии стихийных бедствий, чтобы улучшить готовность на случай реальной угрозы из-за землетрясения, селя, теракта или других ЧП. Также благодаря ему станет проще заранее моделировать распределение транспортных потоков в случае строительства того или иного ЖК.
Иными словами, преимуществ от цифрового двойника обещают немало. Как и от цифровизации на государственном уровне. Неоспоримый факт: сегодня 80% госуслуг можно получить онлайн через приложение eGov Mobile, появились цифровые документы даже в банковских приложениях. Заработала Цифровая карта семьи, Социальный кошелек, Е-отиниш, которые стали частью концепции "Invisible Government", при которой государство незаметно помогает гражданину в различных жизненных ситуациях.
В рамках форума министр цифрового развития и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин пообещал, что срок назначения пособий вскоре сократится до 1 часа. А в мае казахстанцы будут получать push-уведомления о годовщинах свадеб.
Государство также поддерживает цифровизацию в промышленности. Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Динара Щеглова рассказала, что сегодня государство возмещает затраты предприятий на внедрение IT.
"В принятых нормативно-правовых актах прописано, что в случае, если промышленное предприятие понесло какие-то затраты на развитие IT-инфраструктуры на своём предприятии, то оно может рассчитывать на возмещение 50% затрат через наш институт развития промышленности", - заявила Щеглова.
Теперь МИИР разрабатывает концепцию роботизации для предприятий с соответствующими мерами государственной поддержки. А уполномоченный орган – МЦРИАП обещает со своей стороны создать законодательную базу для инвесторов в Казахстане.
Перечеркнуть одним росчерком?
Развивая цифровизацию, нельзя забывать, что вся созданная инфраструктура одним щелчком может оказаться бесполезной. Если отключится доступ в интернет, то и цифровые услуги получить будет невозможно. Более того, в Казахстане даже в крупных городах по-прежнему есть мёртвые зоны, где не ловит сотовая связь и, соответственно, не доступен интернет.
Проблему признают и в МЦРИАП, и провайдеры интернета, и сотовые операторы. Министр Мусин на недавнем совещании поручил всем заинтересованным сторонам активно коммуницировать с начальниками технических служб, владельцами строительных компаний, постоянно отслеживать ситуацию, чтобы быстро выявлять проблемы, "мёртвые зоны" и совместно с местными акиматами устранять их.
Руководитель аффилированного центра четвертой промышленной революции Павел Коктышев считает, что даже если качество интернета в стране неидеальное, тормозить внедрение цифровизации нельзя.
"Официальные лица всегда признают, что качество интернета оставляет желать лучшего. Есть объективные причины – инфраструктура, разбросанность центров, радиофобия, куча причин. Если смотреть глобально, то проблемы нет, все телеком-операторы Казахстана перешли на 5G, по сути, все идет последовательно. Но в Казахстане это обходится дорого", - сказал Коктышев.
По словам эксперта, внедрению прогрессивных решений в Казахстане может помочь приход в Казахстан глобального провайдера спутникового интернета.
"В этом году их группировкой низкоорбитальных спутников будет покрыт весь мир. Специальное оборудование, несильно дорогое, может дать интернет на Эвересте и так далее. Что уж говорить про Казахстан! Уже все слышали новости, что благодаря этому в поездах, следующих по Казахстану, может появиться бесперебойный wi-fi. На самом деле, такие технологии только появляются, и нам важно быть на передовой, применять и внедрять эти новаторства в Казахстане", - заключил Коктышев.
-
Trend news
- В Усть-Каменогорске "заминировали" несколько школ 13:50 810
- Останется ли "рука" Назарбаева в монументе "Байтерек" 09.02.2023 8249
- Таксист в Астане с помощью Антикора добился разрешения ездить по автобусной полосе 08.02.2023 49574
- Будут ли в Казахстане снижать пенсионный возраст женщин за рождение детей 08.02.2023 1336
- Не считаю программу унизительной - в ФРП ответили на критику программы льготного автокредитования 07.02.2023 1386
- Семь миллионов тенге забыл в поезде житель Астаны 06.02.2023 3646
- Лидер Respublica о спонсорах партии, отсутствии политического опыта и Бейбите Алибекове 06.02.2023 1094
- От безысходности и боли: казахстанская дзюдоистка объяснила, зачем покусала соперницу 05.02.2023 2039
- Димаш Кудайберген стал крёстным папой 05.02.2023 1798
- "Не могу удержаться от бешбармака" — Светлана Лобода о казахской кухне и казахских мужчинах 05.02.2023 15010
- "Твоё имя будут топтать": Иманбека захейтили за рекламу кроссовок 04.02.2023 4072
- Врачи детской больницы в Кокшетау попросили облздрав о проверке 04.02.2023 29532
- Дело вайнеров Туребаева и Шерниязова: потерпевшие рассказали, как вложили миллионы в финпирамиду 02.02.2023 2041
- Земли Болата Назарбаева вернули государству 01.02.2023 2570
- В Алматы мужчина застрелил из ружья свою супругу, а затем покончил с собой 01.02.2023 2578
- Хлеб по 540 тенге за булку продают в Алматы 31.01.2023 70999
- Во все тяжкие: украинцы организовали под Алматы крупную нарколабораторию 31.01.2023 21150
- В Алматинской области похитили и изнасиловали девушку 29.01.2023 22818
- "Долги принято возвращать": завершивший карьеру боец "Казах" захотел реванша 29.01.2023 2550
- Появилось видео смертельного наезда снегохода на толпу в Актобе 29.01.2023 5405
- Димаш Кудайберген рассказал, что думает о войне 29.01.2023 7701
- Американец выучил казахский благодаря песням Ninety One 29.01.2023 2383
- Иностранец попросил вызволить его из рабства, куда его продали полицейские 28.01.2023 2835
- Подросток на снегоходе наехал на группу людей в Актобе 28.01.2023 2425
- Димаш Кудайберген и Митхун Чакроборти зажгли на открытии кинофестиваля в Индии 28.01.2023 251217
- Пьяного жителя Шымкента сняли с рейса за скандал в самолёте 28.01.2023 2113
- В полиции прокомментировали информацию о "нападении педофила" в Таразе 28.01.2023 2231
- Подполковник отсудил у департамента полиции Шымкента 1,6 миллиона тенге 26.01.2023 3524
- Казахстанка пожаловалась на пытки со стороны сотрудников КНБ 26.01.2023 3123
- Против жителя Байконура возбудили дело о дискредитации вооруженных сил России 26.01.2023 2493
- "Сделал прибыльный бизнес": начальника колонии уволили в Алматинской области 26.01.2023 2531
- "Самрук-Казына" начал увольнять иностранцев с руководящих постов и назначать на их место казахстанцев 26.01.2023 4131
- Из гимнастики в биатлон: Макшаева о карьерных поворотах, неудачах в спорте и красоте 25.01.2023 3633
- В Таразе две акушерки продали младенца за 1,5 миллиона тенге 25.01.2023 4209
- Обыски прошли на рабочем месте и в квартирах туркестанских чиновников 24.01.2023 2573
- Мужчина не смог угнать автомобиль и ранил себя ножом несколько раз 24.01.2023 2574
- В Минобороны заявили, что не имеют отношения к суициду срочника в Жамбылской области 24.01.2023 3171
- Темпы обмеления Каспия показал казахстанский блогер 23.01.2023 2663
- Димаш Кудайберген встретил год кролика на китайском ТВ 22.01.2023 3318
- В семье алматинского пожарного родилась тройня 21.01.2023 2699
- Ролик с улыбающимися после тушения огня пожарными восхитил соцсети 20.01.2023 2900
- У мажилисмена, поддержавшего вторжение России в Украину, забрали депутатский мандат 20.01.2023 4653
- Казахстанку насмерть сбили в Италии 19.01.2023 3063
- Воспитатели издевались над особенными детьми - полиция завела уголовное дело 19.01.2023 3001
- Российский рэпер извинился перед жителями Казахстана 18.01.2023 14123
- Услуги образования подорожали на 15% за год в Казахстане 18.01.2023 2759
- Солдат погиб при прыжке с парашютом близ Астаны 18.01.2023 3264
- Двое детей покончили жизнь самоубийством в Алматинской области 17.01.2023 6779
- Тракториста признали виновным в лесном пожаре в Костанайской области 16.01.2023 3255
- На западе Казахстана работники нефтегазовой компании вышли на забастовку 16.01.2023 3818
- Перепутали Кыргызстан и Казахстан: организаторы конкурса "Мисс Вселенная" принесли извинения 16.01.2023 4285
- Молодого мужчину изнасиловали в Алматы - полиция задержала подозреваемых 16.01.2023 10476
- Полицейские устроили массовую продажу списанного оружия и боеприпасов - КНБ РК 16.01.2023 3593
- Похищенного двухлетнего ребёнка вернули домой полицейские в Каратау 15.01.2023 17054
- Видео драки студенток в Алматы прокомментировали в полиции 15.01.2023 4472
- Задержаны подозреваемые в поджоге авто журналистки Динары Егеубаевой 15.01.2023 3698
- Казахстанка не передумала судиться с Павлом Волей 14.01.2023 133767
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана поделилась мотивирующим видео 14.01.2023 3574
- В Минэнерго опровергли причастность своих сотрудников к инциденту с поцелуем в лифте 14.01.2023 41424
- В Актау двое мужчин похитили несовершеннолетнюю девушку, затащив в автомобиль 13.01.2023 7375
- Статус Елбасы: каких прав лишился и какие сохранил Нурсултан Назарбаев 13.01.2023 6907
- Назарбаев по-прежнему неприкосновенен — министр юстиции 13.01.2023 7004
- Тяжелоатлет Илья Ильин женился. Кто его избранница 13.01.2023 17976
- "Моё уголовное дело затрагивает интересы высокопоставленных людей" - журналист Козачков обратился к президенту РК 12.01.2023 7434
- В Туркестане двое мужчин жестоко изнасиловали девушку и снимали всё на камеру 12.01.2023 21417
- "Богатые наследники идут на разные поступки" — сенатор призвал урегулировать вопрос переименования улиц 12.01.2023 10706
- Штрафы за нарушение ПДД в 2023 году выросли 11.01.2023 3883
- Взрыв произошёл в котельной в Талдыкоргане 11.01.2023 4378
- "Польза от фастфуда незначительная" - Смаилов прокомментировал уход McDonald’s из Казахстана 11.01.2023 3792
- Захарова призвала МИД РК прокомментировать установку "юрты несокрушимости" в Буче 11.01.2023 4288
- Закон "О первом президенте РК - Елбасы" утратил силу 11.01.2023 27697
- ЧП в многоэтажке Караганды: версия о взрыве газа не подтвердилась 11.01.2023 9447
- Сотрудники КНБ задержали замглавы отдела полиции в Мангистауской области 10.01.2023 3581
- Драка сыновей олигархов в караоке: расследование начали в полиции Алматы 09.01.2023 6614
- Полицейские Казыгуртского РОП вступились за уволенного шефа 09.01.2023 3866
- Трое парней и девушка найдены мёртвыми в автомобиле в ЗКО 08.01.2023 4382
- Убитые, раненые, захват больницы: очевидец Кантара поделился воспоминаниями 08.01.2023 11146
- Лжесотрудника Антикора задержали в Алматы 08.01.2023 10711
- Жестокое убийство произошло в Шымкенте в рождественскую ночь 07.01.2023 9822
- Задержан подозреваемый по делу о нападении на экоактивиста в Рудном 07.01.2023 5766
-
- Токаев принял акимов четырёх областей Казахстана 18:07 420
- Политика вовлечения молодёжи в процесс принятия решений приносит результаты - Карин 17:23 296
- Токаев выразил соболезнования близким Сергея Терещенко 15:55 446
- Правительство РК распорядилось отправить в Сирию 4 самолёта гуманитарной помощи 08:23 543
- Токаев подписал закон о применении Кыргызстаном Договора о ЕАЭС 09.02.2023 669
- Миллион долларов из чрезвычайного резерва правительства РК перечислят Турции 08.02.2023 927
- Токаев дал поручения уполномоченному по защите прав предпринимателей в РК 08.02.2023 898
- Жумангарин рассказал о мерах по стабилизации цен на продукты 07.02.2023 1230
- Токаев поговорил по телефону с Эрдоганом 06.02.2023 1169
- Увеличить темпы газификации, выпуск нефтегазохимической продукции и добычу угля планируют в Казахстане 06.02.2023 1164
- Президент подписал Налоговый кодекс 06.02.2023 1322
- Как Агентство по делам госслужбы трансформируют в HR-институт, доложили Токаеву 06.02.2023 1159
- Чем удивили ремесленники Жамбылской области Касым-Жомарта Токаева 03.02.2023 1340
- Президенту показали новую сельскую поликлинику в Жамбылской области 03.02.2023 1306
- Токаев сделал подарок жителю села Костобе 03.02.2023 1227
- Необходимо увеличить объёмы взаимной торговли с Узбекистаном до 10 млрд долларов - Смаилов 03.02.2023 1327
- Мы выделим триллион тенге на развитие кооперации - Токаев фермерам Жамбылской области 03.02.2023 1281
- Президенту показали, как выращивают птенцов на птицефабрике в Жамбылской области 03.02.2023 1465
- Заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе началось в Алматы 02.02.2023 1519
- Вооруженные разборки между криминальными группировками предотвратили в Шымкенте 02.02.2023 1580
- Токаев принял главу авиакомпании SCAT 01.02.2023 1638
- Токаев направил телеграммы соболезнования руководству Пакистана 31.01.2023 1478
- Астана станет инновационным городом будущего - Токаев 31.01.2023 2060
- Токаев: Настало время переориентировать работу СЭЗ 31.01.2023 1614
- Токаев: В столице один из самых высоких уровней молодёжной безработицы 31.01.2023 1585
- В очереди в столичные детсады стоят 45 тысяч детей - президент Казахстана 31.01.2023 1608
- Президент раскритиковал качество дорог в Астане 31.01.2023 1468
- Президент поручил превратить Астану в город-сад 31.01.2023 1531
- Токаев: Газификация Астаны идёт со скрипом 31.01.2023 1531
- Токаев о застройке Астаны: На пустующем клочке земли сразу же появляется жилой комплекс 31.01.2023 1817
- Президент высказался об "особых" условиях выдачи земель для известных стройкомпаний 31.01.2023 1467
- Ужесточить требования к застройщикам поручил президент Казахстана 31.01.2023 1620
- Город может остаться без воды - президент о дефиците водных резервов в столице 31.01.2023 1615
- Токаев: Столица страдает от дефицита теплоэнергии 31.01.2023 1635
- Население Астаны может достигнуть двух миллионов человек уже к 2030 году - Токаев 31.01.2023 1768
- Токаев проведёт совещание по вопросам развития Астаны 31.01.2023 1882
- Ильяс Оспанов стал вице-министром индустрии и инфраструктурного развития РК 30.01.2023 1825
- Назначен вице-министр информации и общественного развития РК 30.01.2023 1916
- Премьер раскритиковал областные акиматы, отстающие в привлечении инвестиций 30.01.2023 1728
- Касым-Жомарт Токаев принял главу КТЖ в Акорде 27.01.2023 2222
- Токаев подписал указ о создании Национального совета по науке и технологиям 26.01.2023 2150
- Токаев провёл заседание Совета безопасности РК 25.01.2023 3129
- Как прошёл новый раунд диалога по правам человека между Казахстаном и США 25.01.2023 2303
- Токаеву представили Национальный доклад о состоянии предпринимательской активности в Казахстане 24.01.2023 2203
- Казахстан ратифицировал соглашение со Швейцарией об изделиях из драгметаллов 23.01.2023 3071
- Назначен глава судебной администрации РК 23.01.2023 2303
- Вице-министра сельского хозяйства РК освободили от должности 20.01.2023 2866
- Токаев провёл телефонные переговоры с Путиным 20.01.2023 2539
- Три теракта предотвратили за год в Казахстане 19.01.2023 2749
- Как будет развиваться "Казпочта", рассказали президенту РК 19.01.2023 2922
- Правительство готово оказать вам любую поддержку - Токаев инвесторам из ОАЭ 17.01.2023 2867
- Инвестор из ОАЭ построит мощную ветровую электростанцию в Туркестанской области 17.01.2023 2859
- Президент ОАЭ принял приглашение Токаева посетить Казахстан 17.01.2023 2767
- Токаев оставил запись в книге почётных гостей ОАЭ 17.01.2023 2622
- Прибытие Токаева в ОАЭ отметили артиллерийским залпом 17.01.2023 2849
- Казахстан намерен стать полноценным транспортным хабом в Центральной Азии - Токаев 16.01.2023 2936
- Для спасения планеты необходимы беспрецедентные инвестиции – Токаев 16.01.2023 2932
- Ерлан Карин вручил госстипендии в области культуры 16.01.2023 2952
- Президент Казахстана вручил три миллиона долларов школе из Колумбии 16.01.2023 3132
- Токаев принял участие в открытии саммита "Неделя устойчивого развития Абу-Даби" 16.01.2023 3015
- МИД Казахстана сделал заявление о теракте в Кабуле 12.01.2023 3336
- Модернизация онкослужбы, нацпроекты и дефицит кадров - развитие медицины в Казахстане обсудили на коллегии Минздрава 12.01.2023 3450
- Отчёт об итогах социально-экономического развития Казахстана представили Токаеву 12.01.2023 3273
- Касым-Жомарт Токаев примет участие в саммите "Голос глобального Юга" 12.01.2023 3294
- Регулирование цен на бензин и дизель сделали бессрочным в Казахстане 12.01.2023 3512
- В 2022 году инвестиции в основной капитал составили 15 трлн тенге — Миннацэкономики 12.01.2023 3366
- Президент назначил нового вице-министра иностранных дел 11.01.2023 3601
- Токаев назначил послов Казахстана в Испании, ЮАР и Норвегии 11.01.2023 3443
- Привлечь 24 млрд долларов инвестиций и снизить инфляцию — перед правительством поставили задачу на 2023 год 11.01.2023 3362
- Елнур Бейсенбаев досрочно сложил с себя полномочия депутата мажилиса 11.01.2023 3558
- ВВП Казахстана вырос на 3,1 процента 11.01.2023 3637
- Снизить "вымывание" ГСМ из Казахстана поручил Смаилов 07.01.2023 6064
- Назначен новый управляющий МФЦА 06.01.2023 4183
- Конституционный суд станет олицетворением Справедливого Казахстана - Токаев 04.01.2023 5038
- В Казахстане назначен новый министр культуры и спорта 04.01.2023 6004
- Галымжан Койшыбаев назначен заместителем премьер-министра – руководителем аппарата правительства 04.01.2023 5724
- Изменения внесут в комплексный план приватизации на 2021-2025 годы в РК 30.12.2022 5741
- Президент посетил Национальный научный центр материнства и детства 30.12.2022 5595
- Сенат назначил судей Конституционного Суда 29.12.2022 5061
- Токаев подписал несколько законов, касающихся ликвидации ЧС и защиты инвестиций 28.12.2022 7290