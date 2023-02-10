5G и двойник Алматы: как цифровые мечты сочетать с аналоговой реальностью

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Пока с высоких трибун говорят о развитии цифровизации, на местах казахстанцы не устают жаловаться на качество интернета. Никого не удивляет, если долго грузится видео или страница даже в большом городе. Но при этом на уровне властей могут реализовываться грандиозные проекты по цифровизации, передаёт BaigeNews.kz.

На состоявшемся в Алматы юбилейном V Digital forum Almaty озвучили немало важных инициатив и рассказали о проектах в сфере цифровизации.

Аким Ерболат Досаев, например, озвучил планы по созданию цифрового двойника города. И с гордостью отметил прошлогодние достижения мегаполиса в сфере цифровизации. Например, Алматы вошел в Топ-5 городов Азии по стратегии цифровизации по версии Bloomberg.

На площадках Форума руководитель Управления цифровизации Баян Конирбаев рассказал, что высокую оценку в мире получило Единое хранилище данных города Алматы - отдельный концепт, в котором собраны все решения и потоки данных на уровне города.

"Мы его запустили в прошлом году и в сентябре стали финалистами по версии крупнейшей ассоциации инженеров в мире как лучший проект на уровне городов мира. Вторым городом после нас в этой номинации был Шанхай с моделью по управлению данными", - сказал Конирбаев.

Кроме того осенью 2023 года у Алматы появится свой "цифровой двойник" ("Digital Twin"). По словам Конирбаева, это высокоточная функциональная цифровая копия инфраструктуры города, обеспечивающая базовую платформу для обработки интеллектуальных данных.

"Внедрение новой системы будет учитывать возможность интеграции с существующими базами данных. В проекте планируется оцифровка инфраструктуры города без использования персональных данных. Система позволит моделировать влияние нового строительства, экологических факторов, стихийных бедствий, транспортных и других факторов на жизнь мегаполиса", - пояснил Конирбаев.

Цифровой двойник позволит собирать информацию в режиме реального времени, улучшить взаимосвязь между экосистемами города, стать базой для развития цифровых решений. На цифровом двойнике города можно будет отработать различные сценарии стихийных бедствий, чтобы улучшить готовность на случай реальной угрозы из-за землетрясения, селя, теракта или других ЧП. Также благодаря ему станет проще заранее моделировать распределение транспортных потоков в случае строительства того или иного ЖК.

Иными словами, преимуществ от цифрового двойника обещают немало. Как и от цифровизации на государственном уровне. Неоспоримый факт: сегодня 80% госуслуг можно получить онлайн через приложение eGov Mobile, появились цифровые документы даже в банковских приложениях. Заработала Цифровая карта семьи, Социальный кошелек, Е-отиниш, которые стали частью концепции "Invisible Government", при которой государство незаметно помогает гражданину в различных жизненных ситуациях.

В рамках форума министр цифрового развития и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин пообещал, что срок назначения пособий вскоре сократится до 1 часа. А в мае казахстанцы будут получать push-уведомления о годовщинах свадеб.

Государство также поддерживает цифровизацию в промышленности. Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Динара Щеглова рассказала, что сегодня государство возмещает затраты предприятий на внедрение IT.

"В принятых нормативно-правовых актах прописано, что в случае, если промышленное предприятие понесло какие-то затраты на развитие IT-инфраструктуры на своём предприятии, то оно может рассчитывать на возмещение 50% затрат через наш институт развития промышленности", - заявила Щеглова.

Теперь МИИР разрабатывает концепцию роботизации для предприятий с соответствующими мерами государственной поддержки. А уполномоченный орган – МЦРИАП обещает со своей стороны создать законодательную базу для инвесторов в Казахстане.

Перечеркнуть одним росчерком?

Развивая цифровизацию, нельзя забывать, что вся созданная инфраструктура одним щелчком может оказаться бесполезной. Если отключится доступ в интернет, то и цифровые услуги получить будет невозможно. Более того, в Казахстане даже в крупных городах по-прежнему есть мёртвые зоны, где не ловит сотовая связь и, соответственно, не доступен интернет.

Проблему признают и в МЦРИАП, и провайдеры интернета, и сотовые операторы. Министр Мусин на недавнем совещании поручил всем заинтересованным сторонам активно коммуницировать с начальниками технических служб, владельцами строительных компаний, постоянно отслеживать ситуацию, чтобы быстро выявлять проблемы, "мёртвые зоны" и совместно с местными акиматами устранять их.

Руководитель аффилированного центра четвертой промышленной революции Павел Коктышев считает, что даже если качество интернета в стране неидеальное, тормозить внедрение цифровизации нельзя.

"Официальные лица всегда признают, что качество интернета оставляет желать лучшего. Есть объективные причины – инфраструктура, разбросанность центров, радиофобия, куча причин. Если смотреть глобально, то проблемы нет, все телеком-операторы Казахстана перешли на 5G, по сути, все идет последовательно. Но в Казахстане это обходится дорого", - сказал Коктышев.

По словам эксперта, внедрению прогрессивных решений в Казахстане может помочь приход в Казахстан глобального провайдера спутникового интернета.