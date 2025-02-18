Комитет государственных доходов Минфина РК разослал уведомления физлицам, включая инфлюенсеров (блогеров), чтобы они отреагировали на исполнение налоговых обязательств, передаёт BaigeNews.kz.

Отмечается, что при проведении контрольных мер органы государственных доходов осуществляют взаимодействие с уполномоченными государственными органами, организациями и иными лицами.

По итогам сопоставления данных, налоговики установили расхождения по 594 лицам на 53,3 млрд тенге, в результате с 13 по 14 февраля им направили уведомления камерального контроля по нарушению "занижение доходов".

"В целях исполнения уведомления необходимо представить дополнительную налоговую отчетность с уплатой самостоятельно начисленных налогов, либо в случае несогласия – представить пояснение", - говорится в сообщении.

Срок исполнения уведомления составляет 30 рабочих дней.

Вместе с тем, в КГД обратили внимание на необходимость уплаты налогов при получении доходов, в том числе от размещения онлайн-рекламы на различных интернет-ресурсах (продвижение или продажа информационных продуктов, продажа различных обучающих курсов, проведение розыгрышей и др.).

В КГД подчеркнули, что указанные обязательства установлены Конституцией и Налоговым кодексом Республики Казахстан.

Ранее блогер Алишер Еликбаев пожаловался на "письма счастья" от налоговой.