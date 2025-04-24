59 граждан Узбекистана депортированы из Казахстана за нарушение миграционного законодательства, передаёт BaigeNews.kz.

Таласский районный суд Жамбылской области рассмотрел дела об административных правонарушениях, возбуждённых по части 5 статьи 517 КоАП — за нарушение миграционного законодательства иностранными гражданами.

Согласно материалам дел, в период с февраля по март 2025 года граждане Республики Узбекистан нелегально осуществляли трудовую деятельность на строительстве завода в Таласском районе, не имея соответствующих разрешений.

Все фигуранты признали свою вину в суде и выразили раскаяние.

По итогам разбирательств суд признал всех 59 граждан виновными и постановил их выдворение за пределы Казахстана. Решения вступили в законную силу.