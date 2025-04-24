59 нелегальных строителей депортировали из Казахстана
Все фигуранты признали свою вину .
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59 граждан Узбекистана депортированы из Казахстана за нарушение миграционного законодательства, передаёт BaigeNews.kz.
Таласский районный суд Жамбылской области рассмотрел дела об административных правонарушениях, возбуждённых по части 5 статьи 517 КоАП — за нарушение миграционного законодательства иностранными гражданами.
Согласно материалам дел, в период с февраля по март 2025 года граждане Республики Узбекистан нелегально осуществляли трудовую деятельность на строительстве завода в Таласском районе, не имея соответствующих разрешений.
Все фигуранты признали свою вину в суде и выразили раскаяние.
По итогам разбирательств суд признал всех 59 граждан виновными и постановил их выдворение за пределы Казахстана. Решения вступили в законную силу.
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