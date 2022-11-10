58 человек заразились коронавирусом за сутки в Казахстане

Фото: BaigeNews.kz/Chursinov Artem

За минувшие сутки коронавирусной инфекцией в Казахстане заразились 58 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на данные Министерства здравоохранения. Всего с начала пандемии диагноз КВИ лабораторно подтвердился у 1 395 171 казахстанца.

По данным Минздрава, по состоянию на 10 ноября лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 725 человек (–576+ и 149 КВИ-), из них в стационарах находятся 68 пациентов, на амбулаторном уровне – 657 пациентов.

Состояние семи пациентов врачи оценивают как тяжёлое, ещё двое — в состоянии крайней степени тяжести, и один пациент подключен к аппарату ИВЛ.