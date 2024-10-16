573 миллиона тенге присвоила главный бухгалтер городской поликлиники в Атырау

В Атырау осуждена главный бухгалтер городской поликлиники, которая перечислила 573 миллиона тенге бюджетных средств на свои банковские счета, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Atyrau ONLINE.

Судом было установлено, что подсудимая "полученные преступным путем средства легализовала путем заключения сделок в виде перечисления средств". Поликлинике был причинен ущерб в особо крупном размере.

В ходе рассмотрения дела подсудимая возместила 3 миллиона тенге.

"Подсудимая признана виновной по предъявленным обвинениям и приговорена к 8 годам лишения свободы с конфискацией в пользу государства имущества, приобретенного на средства, полученные преступным путем, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с денежной и материальной ответственностью, на 10 лет", - говорится в сообщении суда.

Апелляция согласилась с приговором суда первой инстанции. Приговор суда вступил в законную силу.