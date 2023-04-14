57 водителей наказали за вывоз топлива из Казахстана

Фото: polisia.kz

В Жамбылской и Туркестанской областях ловят водителей, вывозящих топливо из страны. За три дня к ответственности привлекли 57 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

C 10 апреля органами внутренних дел совместно с инспекцией транспортного контроля в регионах проводят рейдовые мероприятия по недопущению вывоза горюче-смазочных материалов за пределы страны.

Особое внимание полицейские уделяют выявлению нарушений правил эксплуатации транспортных средств путём установки дополнительных топливных баков без соответствующих разрешений. За нарушение предусмотрена административная ответственность по части 7 статьи 590 КоАП РК.

За три дня мероприятий за эти нарушения привлечено 57 водителей, по 21-му административному материалу транспортным средствам запрещена дальнейшая эксплуатация.