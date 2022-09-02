564 водителя в  Нур-Султане ездили без прав

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Для выявления водителей, ранее лишённых права управления транспортным средством, полицейские используют мобильное приложение "Қорғау", сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Нур-Султана.

Как сообщили полицейские, 26 апреля в столице запущена автоматизированная система контроля дорожного движения МВД "Қорғау", с помощью которой ежедневно выявляют водителей-нарушителей. Сведения о нарушителях ПДД поступают непосредственно на планшеты сотрудников.

"Только за один день были задержаны три водителя, на которых были составлены административные протоколы по части 3 статьи 612 КРКобАП ("Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортным средством"). Им грозит штраф в размере 50 МРП либо административный арест сроком на десять суток. Установлено, что ранее все водители решением суда были лишены права управления транспортом сроком на семь лет. Автомобили водворены на коммунальную стоянку", — рассказали стражи порядка.

С начала ввода мобильного приложения МВД "Коргау" 4925 водителей уведомлены о задолженностях по административным правонарушениям. На коммунальную стоянку города Нур-Султан водворены 673 автомобиля. Кроме того, задержаны за управление с подложным номерным знаком 84 водителя, 395 не имеющих прав и 169 водителей, лишённых права управления транспортом.