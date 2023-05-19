56 млн тенге из госбюджета потратили на новую карту Казахстана

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Об этом сегодня на брифинге в Службе центральных коммуникаций при президенте, отвечая на вопросы журналистов, сообщил председатель комитета геодезии и картографии министерства цифрового развития инноваций и аэрокосмической промышленности Кажмухан Бекмукашев, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

В прошлом году указом президента Касым-Жомарта Токаева были образованы три новые области: Абайская, Жетысуская и Улытауская. Он поручил правительству актуализировать политическую карту страны и тематических карт шести новых областей: три новые и три области, которые изменились – Карагандинская, Алматинская и Восточно-Казахстанская.

"Проделав большую работу, наши коллеги в итоге создали политико-административную карту РК с масштабом 1:1,2 миллиона. Обновлены карты Карагандинской, Алматинской и Восточно-Казахстанской областей. Созданы карты новых областей в масштабе 1:1 миллиона. Также обновлены и созданы план-схемы городов Караганда, Семей, Усть-Каменогорск в масштабе 1:5 тыс и план-схемы городов Жезказган, Конаев и Талдыкорган в масштабе 1:10 тысяч", - сообщил министр цифрового развития инноваций и аэрокосмической промышленности Асет Турысов.

В целом на составление политико-административной карт Казахстана и шести областей и план-схемы областных центров потрачено 56 миллионов тенге. Если брать отдельно карту Казахстана – это 10 миллионов тенге, - сообщил глава профильного комитета Кажмухан Бекмукашев, отвечая на вопросы журналистов.

Он подчеркнул, что создание карт – это очень трудоемкий процесс.

"Это не просто географические карты, которыми мы пользуемся. Наши сотрудники прошагали очень много километров, подняли все архивные данные. Очень важна точность карт, поскольку есть озера, горы, леса. Необходимо точно отразить все географически, чтобы завтра приграничные районы понимали административное деление, где они находятся", - отметил чиновник.

По словам Бекмукашева, с начала года новые карты запросили около 50 госорганов, а также 200 частных и юридических лиц.

Министр, в свою очередь, добавил, что геодезия и картография играют важную роль в развитии страны.