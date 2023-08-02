550 грантов выделили для иностранных студентов в Казахстане

Конкурс на участие в стипендиальной программе для иностранных граждан проходит в Казахстане. Интерес к нему со стороны студентов возрастает год от года. Сегодня на одно место претендуют более 10 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Миннауки и высшего образования.

"Стипендиальная программа является одним из направлений реализации Концепции развития высшего образования и науки в Республике Казахстан на 2023-2029 годы, в соответствии с которой доля иностранных студентов в системе высшего образования является одним из целевых индикаторов. Кроме того, этот критерий заложен и в основу оценки мировых академических рейтингов университетов, а также в стратегию повышения мобильности в странах, входящих в Европейское пространство высшего образования (ЕПВО)", - сообщили в ведомстве.

За четыре года по программе получили возможность обучаться в РК 885 иностранных студентов.

В этом году выделено 550 грантов. Из них: на программы бакалавриата – 490, магистратуры – 50, докторантуры – 10.

"Начиная с 2019 года, конкурс на одно место вырос более чем в семь раз (с 1,5 человека в 2019 году и до 11 человек в 2023 году). В этом году заявки подали более 6 000 претендентов. При этом, доля заявок на гранты по программе бакалавриата составляет 79 процентов. Но наибольшая конкуренция среди заявок на программы докторантуры и магистратуры – 24 и 20 человек на одно место, соответственно", - утончили в ведомстве.

Около 2 400 претендентов проходят процедуру онлайн-собеседования, которое является последним этапом отбора стипендиатов. Окончательное решение будет принято в последней декаде августа решением конкурсной комиссии по отбору стипендиатов при МНВО РК.